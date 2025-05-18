При этом известно, что самолет KC-46A еще не полностью готов к эксплуатации, поскольку Boeing столкнулся с рядом неудач в ходе его разработки.

В середине мая, когда президент Трамп находился в Эр-Рияде в рамках дипломатической поездки по Ближнему Востоку, Белый дом объявил, что Саудовская Аравия взяла на себя обязательство закупить у США военную технику на рекордную сумму в 42 миллиарда долларов.







Однако никаких подробностей о характере сделки и партнерстве в целом предоставлено не было. Трамп просто указал, что сотрудничество разделено «на пять основных категорий», а именно: развитие военно-воздушных сил и космических возможностей, противовоздушная и противоракетная оборона, морская и прибрежная безопасность, безопасность границ и модернизация сухопутных войск, а также обновление информационных и коммуникационных систем.

Однако через пару дней Трамп сообщил более подробную информацию о контрактах на поставку оружия, о которых Катар планировал уведомить американских производителей.

Так, с базы Аль-Удейд, крупнейшей военной базы, занятой Соединенными Штатами на Ближнем Востоке, которая, как таковая, играла центральную роль в их операциях в Афганистане и Ираке, Трамп объявил, что Катар подписал оружейные контракты на общую сумму 42 миллиарда долларов.

«Мы подписали соглашение о закупке Катаром передовой американской военной техники на сумму 42 миллиарда долларов», — сказал Трамп.

Он добавил, что в пакет входят системы ПВО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), самолеты-заправщики KC-46A Pegasus, бронетехника и беспилотники MALE (Medium Altitude Long Endurance) MQ-9B SkyGuardian.

Кроме того, Трамп отметил, что Катар инвестирует «10 миллиардов долларов» в модернизацию базы Аль-Удейд «в ближайшие годы». Напомним, в январе 2024 года американским войскам было разрешено использовать эту базу еще в течение десяти лет.

В любом случае, объявление о покупке систем THAAD не стало неожиданностью: Катар уже много лет хочет их приобрести. В 2012 году Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны (DSCA), отвечающее за экспорт американской военной техники, рекомендовало Конгрессу разрешить потенциальную продажу Катару двух батарей THAAD, двенадцати пусковых установок, 150 ракет-перехватчиков, двух радаров AN/TPY и радара раннего оповещения на сумму, которая тогда оценивалась в 6,5 млрд долларов.

«Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества и консультаций с официальными лицами Катара и правительством США, чтобы предоставить Катару проверенную в боевых условиях интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны нового уровня», — заявила компания Lockheed Martin, согласно специализированному сайту Breaking Defense.

Заказ на беспилотники MQ-9B SkyGuardian также не стал неожиданностью. В марте Управление по контролю за оборотом оружия разрешило Катару закупить восемь таких аппаратов за 1,96 млрд долларов, включая поставку ста десяти ракет класса «воздух-земля» Hellfire и трехсот бомб BLU-111.

С другой стороны, заявление о покупке Катаром самолетов-заправщиков KC-46A Pegasus вызывает удивление и много вопросов. Доха рассматривала возможность приобретения двух самолетов A330 MRTT «Phoenix» в 2014 году. По крайней мере, так в то время говорили французские власти. Однако впоследствии никаких заказов не последовало.

Кроме того, самолет KC-46A еще не полностью готов к эксплуатации, поскольку Boeing столкнулся с рядом неудач в ходе его разработки. В настоящее время он имеет пять недостатков 1-го уровня, которые могут привести к его потере в ходе эксплуатации. И два из них касаются системы дистанционного наблюдения (RVS 2.0 – Remote Vision System), которая будет налажена не ранее 2027 года.