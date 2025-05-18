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kosmos_news
Трамп заявил, что США могут выпустить новый двухмоторный истребитель F-55 и модернизировать F-22
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Пентагон изучает разработку двухмоторного военного самолета, который будет известен как F-55, а также модернизацию F-22 Raptor.

На данный момент очень мало известно о F-47, будущем истребителе шестого поколения, который Boeing собирается разработать в рамках программы NGAD (Next Generation Air Dominance), запущенной ВВС США.

Предположительно, дальность полета составит около 1852 км. Самолет, очевидно, будет оснащен стелс-технологиями, его будут сопровождать беспилотные летательные аппараты (CCA — Collaborative Combat Aircraft). Как сообщается, его «эффективность будет выше, чем у истребителей 5-го поколения».


У Пентагона в планах есть и другие проекты, которые, вероятно, частично финансировались в рамках его «программ, которые держались в секрете».

15 мая во время официального визита в Доху президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность разработки еще одного боевого самолета — F-55, и что F-22A Raptor будет модернизирован до нового стандарта. Эта версия получит название «Super Raptor».

«Мы собираемся запустить F-55; это будет двухмоторный самолет, представляющий собой супермодернизацию F-35 (который является одномоторным), а затем мы займемся F-22», — сказал Трамп.

По его словам, «самый красивый истребитель в мире — это F-22», а модернизованный F-22A Raptor станет очень современной версией этого истребителя.

«Мы довольно быстро продвинемся вперед в этом вопросе», — добавил президент.

Заявления Трампа вызвали некоторые вопросы у экспертов. С момента принятия на вооружение в 2005 году истребитель F-22A Raptor, реальные возможности которого засекречены, постоянно модернизировался на фоне противостояния Конгресса и Пентагона, который хотел бы снять с вооружения самые старые самолеты, то есть те, которые соответствуют стандарту Block 20.

В апреле 2023 года ВВС США подсчитали, что поддержание F-22A Raptor на «наилучшем уровне характеристик» до 2030 года обойдется «не менее чем в 9 миллиардов долларов», включая 3,2 миллиарда долларов на исследования, разработки и испытания.

На данный момент компания Lockheed Martin получила контракт на интеграцию новых инфракрасных датчиков типа IRDS в F-22A. Сумма контракта оценивается в 270 миллионов долларов.

Что касается F-55, то это может быть самолет «F-35+», о котором недавно упомянул Джеймс Тайклет, генеральный директор Lockheed Martin.

Идея состоит в том, чтобы интегрировать в F-35 технологии, разработанные Lockheed Martin для программы NGAD, например, связанные с интеграцией сопровождающих истребитель беспилотных летательных аппаратов.

Однако для этого требуется более мощный двигатель, а у F-35 он уже недостаточен для всех возможностей, заложенных в его технические характеристики. Вероятно, именно поэтому Трамп говорил о «двухмоторном» самолете. Однако добавление второго двигателя требует перепроектирования истребителя-бомбардировщика Lockheed Martin. Что, по сути, будет равносильно разработке нового самолета.

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#сша #авиация #трамп #пентагон #f-35 #самолет #истребитель #f-22 #f-55
Источник: reuters.com
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