Агентство по вооружениям при Минобороны Польши подписало контракт на поставку польской армии разведывательной спутниковой системы.

В декабре 2022 года Министерство обороны Польши подтвердило заказ на два спутника наблюдения «Pléiades Neo» у Airbus Defence & Space на сумму 575 миллионов евро. В этот заказ входит поставка наземной станции обработки изображений. Соглашение «укрепит стратегическую автономию Польши с точки зрения разведки и ситуационной осведомленности», прокомментировал сделку Себастьен Лекорню, министр вооруженных сил Франции.







Однако, даже несмотря на то, что оптические спутники наблюдения могут делать снимки с очень высоким разрешением, у них есть недостаток: они не могут работать, когда территория, которую они должны контролировать, скрыта облаками. Отсюда необходимость дополнить их возможности космическими аппаратами, оснащенными радиолокаторами с синтезированной апертурой (SAR – Synthetic Aperture Radar), эта технология позволяет делать снимки при разных погодных условиях.

До сих пор спутники радиолокационной съемки были довольно дорогими. Финская компания ICEYE разработала технологию, которая позволяет устанавливать систему SAR на малых спутниках, тем самым предоставляя возможность получать «частые изображения любой интересующей области по низкой цене». Недостатком является то, что срок службы этих аппаратов составляет три года, что относительно мало по сравнению с более крупными спутниками.

Министерство обороны Польши уведомило ICEYE о контракте на поставку трех спутников и наземной станции. Об этом пишет Интерфакс и ряд других СМИ со ссылкой на официальное сообщение Минобороны. Стоимость данного заказа, размещенного в рамках программы MikroSAR, составляет около 200 миллионов евро.

«ICEYE также будет сотрудничать с местной промышленностью, чтобы предоставить польским вооруженным силам мобильную платформу разведки, наблюдения и рекогносцировки, которая позволит выполнять миссии, загружать данные и анализировать их практически в режиме реального времени», — заявила финская компания.

Сообщается, что «это соглашение укрепляет позиции ICEYE как ведущего мирового поставщика спутников SAR для военных и гражданских целей». Спутники SAR компании ICEYE позволяют осуществлять непрерывный мониторинг интересующих объектов на поверхности Земли независимо от времени и погодных условий.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что теперь «на восточном фланге НАТО никто не обладает такими возможностями» кроме Польши.

Первый спутник ICEYE будет выведен на орбиту в этом году.