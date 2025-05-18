Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут быть оснащены Airbus A400M Atlas — четырёхмоторные турбовинтовые самолёты производства европейского концерна Airbus Military.

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) как никогда важны для достижения оперативного превосходства на поле боя, как показывают военные конфликты последних лет. Целью радиоэлектронной борьбы является обнаружение, интерпретация и прерывание (или даже уничтожение) электромагнитных сигналов противника.







Немецкие ВВС (Люфтваффе) создали программу для развития РЭБ под названием luWES (luftgestützte Wirkung im Elektromagnetischen Spektrum). В рамках программы пятнадцать истребителей Eurofighter EF-2000/Typhoon будут переоборудованы в самолеты радиоэлектронной борьбы. Самолёт радиоэлектронной борьбы — узкоспециализированный летательный аппарат, предназначенный для подавления средств радиоэлектронной разведки, наведения, прицеливания и обеспечения противника, для чего оснащается различными сложными системами обнаружения, анализа и противодействия. Об этом сообщает ресурс Opex360.

Эти самолеты, получившие название EF-2000EK, будут оснащены комплексом радиоэлектронной борьбы «Arexis», разработанным компанией Saab, и американской противорадиолокационной ракетой AGM-88E2 AARGM (Advancer Anti-Radiation Guided Missile).

В то же время программа luWES также направлена на разработку возможностей воздушного электромагнитного нападения (AEA). Однако, по данным издания Aviation Week, в Люфтваффе полагают, что программу luWES можно реализовать с помощью транспортного самолета A400M. Это неудивительно, ведь этот самолет также предназначался для выполнения тактических задач.



Однако пока неизвестно, необходимо ли будет вносить конструктивные изменения, чтобы превратить A400M в самолет радиоэлектронной борьбы.

«Пока неизвестно, будут ли ВВС Германии закупать больше самолетов A400M или модернизировать некоторые из имеющихся самолетов, поскольку Airbus заинтересован в том, чтобы существующие клиенты заказывали больше самолетов, чтобы поддерживать производственную линию», — пишет ресурс Opex360, ссылаясь на сообщение издания Aviation Week.

В недавнем интервью изданию La Tribune директор подразделения «военных самолетов» компании Airbus Defence & Space Жан-Брис Дюмон упомянул об идее сделать из A400M «самолет радиоэлектронной борьбы и постановки помех». Цель: расширить спектр задач этого самолета с целью получения дополнительных заказов.

При этом A400M — не единственный самолет, который могут оснастить системами РЭБ. Рассматривается также Airbus A321XLR. Ожидается, что решение будет принято в октябре следующего года, и цель состоит в том, чтобы ввести в эксплуатацию эту воздушную систему радиоэлектронной борьбы до 2029 года.





