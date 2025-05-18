Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) как никогда важны для достижения оперативного превосходства на поле боя, как показывают военные конфликты последних лет. Целью радиоэлектронной борьбы является обнаружение, интерпретация и прерывание (или даже уничтожение) электромагнитных сигналов противника.
Немецкие ВВС (Люфтваффе) создали программу для развития РЭБ под названием luWES (luftgestützte Wirkung im Elektromagnetischen Spektrum). В рамках программы пятнадцать истребителей Eurofighter EF-2000/Typhoon будут переоборудованы в самолеты радиоэлектронной борьбы. Самолёт радиоэлектронной борьбы — узкоспециализированный летательный аппарат, предназначенный для подавления средств радиоэлектронной разведки, наведения, прицеливания и обеспечения противника, для чего оснащается различными сложными системами обнаружения, анализа и противодействия. Об этом сообщает ресурс Opex360.
Эти самолеты, получившие название EF-2000EK, будут оснащены комплексом радиоэлектронной борьбы «Arexis», разработанным компанией Saab, и американской противорадиолокационной ракетой AGM-88E2 AARGM (Advancer Anti-Radiation Guided Missile).
В то же время программа luWES также направлена на разработку возможностей воздушного электромагнитного нападения (AEA). Однако, по данным издания Aviation Week, в Люфтваффе полагают, что программу luWES можно реализовать с помощью транспортного самолета A400M. Это неудивительно, ведь этот самолет также предназначался для выполнения тактических задач.
Однако пока неизвестно, необходимо ли будет вносить конструктивные изменения, чтобы превратить A400M в самолет радиоэлектронной борьбы.
«Пока неизвестно, будут ли ВВС Германии закупать больше самолетов A400M или модернизировать некоторые из имеющихся самолетов, поскольку Airbus заинтересован в том, чтобы существующие клиенты заказывали больше самолетов, чтобы поддерживать производственную линию», — пишет ресурс Opex360, ссылаясь на сообщение издания Aviation Week.
В недавнем интервью изданию La Tribune директор подразделения «военных самолетов» компании Airbus Defence & Space Жан-Брис Дюмон упомянул об идее сделать из A400M «самолет радиоэлектронной борьбы и постановки помех». Цель: расширить спектр задач этого самолета с целью получения дополнительных заказов.
При этом A400M — не единственный самолет, который могут оснастить системами РЭБ. Рассматривается также Airbus A321XLR. Ожидается, что решение будет принято в октябре следующего года, и цель состоит в том, чтобы ввести в эксплуатацию эту воздушную систему радиоэлектронной борьбы до 2029 года.