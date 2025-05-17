Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Трамп заявил, что не хочет производства «американских» iPhone в Индии
Президент снова требует, чтобы Apple производила свои iPhone для жителей страны только в США.

Во время своего визита в Катар Дональд Трамп рассказал о состоявшемся разговоре с Тимом Куком. По словам президента США, у него возникли некоторые разногласия с генеральным директором Apple.


Несмотря на то, что Кук объявил об инвестициях в размере 500 миллиардов долларов в США, его устройства производятся «по всей Индии», сказал президент США. Трамп не хочет, чтобы Apple производила свои продукты в Индии, за исключением гаджетов для местного рынка.

Таким образом, президент США усиливает давление на генерального директора Apple Тима Кука, требуя производить больше устройств в США, а не в Индии или Китае. Администрация Трампа уже давно призывает Apple перенести производство iPhone — самого важного продукта компании — в США. Эксперты утверждают, что это потребует огромных инвестиций и приведет к значительному удорожанию смартфонов.

За последние десятилетия под руководством Кука компания Apple выстроила цепочки поставок в Азии с огромными заводами, в основном в Китае. В последние годы компания увеличила производство в Индии и Вьетнаме. Одной из причин стали перебои с поставками после введенных в Китае различных ограничительных мер из-за пандемии.

В последние месяцы объявления Трампа о тарифах заставили Apple перестроить свои цепочки поставок для рынка США. Согласно текущим планам, большая часть продаваемых в США iPhone будет поступать из Индии. А поставки iPad, компьютеров Mac и часов Apple Watch на рынок США компания будет осуществлять практически исключительно из Вьетнама.

На товары из обеих стран планируются более низкие тарифы, чем на поставки из Китая. Министр торговли Говард Лютник недавно заявил, что Кук обещал ему, что Apple наладит производство iPhone в США, как только появятся достаточно эффективные роботизированные манипуляторы.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#apple #iphone #трамп #индия
Источник: youtube.com
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США впервые испытали в полете вращающийся детонационный ракетный двигатель
6
Microsoft внезапно свернула проект по ускорению Python и распустила команду Faster CPython
4
Обновление Windows 10 KB5058379 блокирует компьютеры через принудительный запуск BitLocker Recovery
+
Рассрочка на маркетплейсе может обернуться микрозаймом под 70% годовых
3
8BitDo готовит к выпуску «кнопочный контроллер» для профессиональных геймеров
+
«Калашников» впервые представил в России пулеметы с ленточным боепитанием РПЛ-20 и РПЛ-7
+
Huawei выпускает планшет MatePad Pro 12.2 2025 с экраном PaperMatte
+
Игрок потратил 6–7 часов на укладку книг в The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster
+
Физики из Японии сообщили о первом успешном наблюдении эффекта сверхпроводящего диода
2
Президент США Дональд Трамп просит Apple прекратить перенос производства iPhone в Индию
+
В России пытаются возродить советский железнодорожный мегапроект Курагино – Кызыл
+
Nvidia готовит RTX 5080 Super и RTX 5080 Ti с 24 ГБ памяти на конец года
+
12-минутный видеоролик геймплея новой Battlefield попал в Сеть
+
Canon представила беззеркальную камеру EOS R50 V для создателей видеоконтента
1
Состоялся релиз основанного на Fedora геймерского дистрибутива Nobara Linux 42
4
AMD подтверждает совместимость AM5 с CUDIMM-памятью
+
Epic Games выпустила предварительную версию Unreal Engine 5.6 с акцентом на производительность
2
РЖД рапортуют о росте на фоне риска остановки лесозаводов из-за логистического кризиса
+
Тайваньский производитель кремниевых пластин готов обеспечить ими всю промышленность США
1
Янтарь с Хоккайдо сохранил доказательства катастрофы возрастом 100 миллионов лет
+

Популярные статьи

ТОП-7 самых удачных процессоров Intel в XXI веке
60
Поменял B450-A PRO на B550-A PRO под 5800X3D - стоит ли оно того
107
Краткий обзор игры MotoGP 25 с очередным разносом движка UE5
2
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
9

Сейчас обсуждают

raxar
20:52
передоз соловьиным помётом?
ТОП-7 жестких дисков для торрентов и хранения файлов – рейтинг 2022 года
310
20:51
1. Нет нагрузки на ЦП. 2. Есть аппаратная поддержка разных API и эффектов. Пример: Creative EAX. 3. Есть аппаратный буфер с низкой задержкой. Нет фризов из-за ЦП. 4. Больше возможностей для музыкантов...
Поменял B450-A PRO на B550-A PRO под 5800X3D - стоит ли оно того
310
20:46
Даёшь iPhone за $5000.
Трамп заявил, что не хочет производства «американских» iPhone в Индии
linux4ever
20:45
Я пару NVMe купил, вот и решил потыкать. Просто ещё во времена активной разработки иксов, я сидел на зеленой карте. Глюки и сломанный ABI были регулярно. Сейчас автор ставит .run файл на мертвые иксы...
Как исправить зависающий Genshin Impact или коротко о несостоятельности Linux в играх
Chimbal
20:43
"совсем не можешь...Соболезную твоему горю." - Давай беги к доктору скорей, вдруг ещё не всё потеряно для тебя, глядишь и вылечат патологического линуксоидного лжеца с манией величия, у которого якобы...
Как исправить зависающий Genshin Impact или коротко о несостоятельности Linux в играх
Dzhereli
20:43
Кто-то на великах, а ты на самотыках с 14 года😀
GTA VI выйдет в мае 2026 года - Take-Two инвестирует в долгосрочный успех бренда
Zewc
20:41
Норм же, не плохой вышло ,хотя есть что я заменил бы, но потом понимаю что я сам собрал 4080+ 7700x и 32 гб озу ,то понимаю что тоже можно было бы и заменить что-то )) корпус норм, SilverStone Fara 51...
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
linux4ever
20:40
rsync -a flashdrive/flatpak "$HOME/.local/share/flatpak" 🤣 Ну или что надо оттуда. Я не знаю почему никто не сделал элементарной утилиты для этого, видимо всем "очень нужно".
Как исправить зависающий Genshin Impact или коротко о несостоятельности Linux в играх
Погонщик либерастиков
20:38
Спешить некуда, хоть через 10 лет, но марионеточный куев будет раздавлен, натовский рейх унижен, а либерастня будет утраивать митинги только под землёй 😊
В Кремле встречу Путина и Зеленского назвали возможной при достижении делегациями договорённостей
Zewc
20:38
не самая плохая сборка за эти деньги имхо.... я себе вообще впервые за 10 лет собрал системник, с 2к мониторчиком, удобной клавой, второй монитор еще хочу взять, взял 7700x ryzen 4080 карту, бп нормал...
Проверяем, можно ли собрать новый игровой компьютер в мае 2025 года всего за 50000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем