Президент снова требует, чтобы Apple производила свои iPhone для жителей страны только в США.

Во время своего визита в Катар Дональд Трамп рассказал о состоявшемся разговоре с Тимом Куком. По словам президента США, у него возникли некоторые разногласия с генеральным директором Apple.







Несмотря на то, что Кук объявил об инвестициях в размере 500 миллиардов долларов в США, его устройства производятся «по всей Индии», сказал президент США. Трамп не хочет, чтобы Apple производила свои продукты в Индии, за исключением гаджетов для местного рынка.

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Таким образом, президент США усиливает давление на генерального директора Apple Тима Кука, требуя производить больше устройств в США, а не в Индии или Китае. Администрация Трампа уже давно призывает Apple перенести производство iPhone — самого важного продукта компании — в США. Эксперты утверждают, что это потребует огромных инвестиций и приведет к значительному удорожанию смартфонов.



За последние десятилетия под руководством Кука компания Apple выстроила цепочки поставок в Азии с огромными заводами, в основном в Китае. В последние годы компания увеличила производство в Индии и Вьетнаме. Одной из причин стали перебои с поставками после введенных в Китае различных ограничительных мер из-за пандемии.



В последние месяцы объявления Трампа о тарифах заставили Apple перестроить свои цепочки поставок для рынка США. Согласно текущим планам, большая часть продаваемых в США iPhone будет поступать из Индии. А поставки iPad, компьютеров Mac и часов Apple Watch на рынок США компания будет осуществлять практически исключительно из Вьетнама.



На товары из обеих стран планируются более низкие тарифы, чем на поставки из Китая. Министр торговли Говард Лютник недавно заявил, что Кук обещал ему, что Apple наладит производство iPhone в США, как только появятся достаточно эффективные роботизированные манипуляторы.