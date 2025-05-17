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kosmos_news
OpenAI представила облачного программного ИИ-агента Codex для упрощения разработки ПО
Компания OpenAI 16 мая выпустила предварительную исследовательскую версию облачного агента для разработки ПО, способного выполнять множество задач параллельно.

В пятницу, 16 мая, компания OpenAI выпустила предварительную версию своего нового инструмента искусственного интеллекта под названием Codex. По данным компании, он способен одновременно выполнять несколько задач по разработке программного обеспечения.

Пока инструмент выполняет свою работу, у пользователя по-прежнему будет доступ к компьютеру или браузеру.

Codex. Фото: OpenAI 

По данным OpenAI, Codex основан на Codex-1. Это оптимизированная версия модели рассуждений OpenAI o3. Код, сгенерированный Codex, более точен, чем код, созданный с помощью o3.

Это связано с тем, что инструмент более точно следует инструкциям и проводит итерационные тесты до тех пор, пока не будет достигнут хороший результат. По данным компании, ИИ-агенту требуется максимум 30 минут, чтобы написать простые функции или код, ответить на вопросы о кодовой базе или исправить ошибки.

Для обеспечения безопасности инструмента работает в защищенной среде в облаке. Кроме того, Codex документирует каждый шаг. Если инструмент небезопасен, пользователю сообщат об этом.

Codex уже доступен для подписчиков ChatGPT Pro, Enterprise и Team. Скоро доступ получат и подписчики ChatGPT Plus и Edu.

На данный момент цель — предоставить пользователям недорогой доступ к инструменту. В ближайшие недели будут введены ограничения на использование. Это означает, что можно будет использовать Codex только в ограниченном объеме. 

Найти инструмент можно на боковой панели ChatGPT. Введя задачу и нажав «Код», можно использовать Codex для выполнения задач программирования.

Несколько задач могут выполняться одновременно. Кнопка «Вопросы» позволяет задавать вопросы о существующем коде. Под окном ввода можно увидеть, насколько продвинулся инструмент в выполнении задачи.

Цель Open AI — предоставить пользователям Codex в качестве помощника, способного выполнять повторяющиеся задачи. Это решение призвано сэкономить часы или дни работы сотрудников. Инструмент устанавливает ограничения на разработку вредоносного ПО. Поскольку инструмент не имеет доступа к интернету, злоумышленникам сложнее использовать Codex в незаконных целях. Конечно, это решение также ограничивает сферу использования.

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#искусственный интеллект #openai #ии-агенты
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