Американская корпорация Amazon начали использовать на своих складах умного робота-грузчика. Об этом говорится на сайте компании.

Amazon в рамках программы Delivering The Future (можно перевести как «Доставка будущего») в инновационном центре в Дортмунде представила робота-грузчика Vulcan. Компания планирует в долгосрочной перспективе полностью автоматизировать процесс погрузки/разгрузки товаров в своих логистических центрах.

Новинка в семействе роботов от Amazon: так называемый робот-грузчик Vulcan. Фото: Amazon

Amazon позиционирует себя как крупнейшего в мире производителя и пользователя робототехники.

«Vulcan — не первый наш робот, способный перемещать предметы. Но благодаря своему осязанию — способности понимать, когда и как он контактирует с предметом — он открывает новые возможности для оптимизации рабочих процессов», — заявили в компании.

По словам Адама Парнесса, директора по робототехнике в Amazon, «Vulcan представляет собой прорыв в области робототехники и физического ИИ». Он заявил:

«Мы живем в золотой век робототехники. ИИ помогает роботам чувствовать и взаимодействовать с физическим миром».

Ключевое значение имеет обучение моделей с использованием правильных данных. Если понаблюдать за его работой, то создается впечатление, что он точно знает, что делает. Используя специально разработанный механический рычаг, он может захватывать предметы из контейнеров.

Используя искусственный интеллект, робота обучили точно расставлять миллионы различных товаров на полках или убирать их. Это очень важная функция, учитывая, что Amazon доставляет около 400 миллионов товаров.

Vulcan не может «запомнить» все особенности предметов, поэтому, по словам Парнесса, он действует в режиме реального времени. Это стало возможным благодаря встроенным камерам и датчикам. Они гарантируют, что при физическом контакте с предметом робот «чувствует», какую силу он может приложить, не повредив его. Камеры необходимы для поиска необходимого предмета в нужном месте.

Наименьший размер объекта, который может перемещать Vulcan, сопоставим с размером USB-накопителя, как сообщила команда инженеров Amazon.

Vulcan поддерживается облачным сервисом AWS. ИИ используется для предварительного расчета того, сможет ли робот захватить определенный предмет. Если что-то пойдет не так, оператор будет проинформирован об ошибке.

Фото: Amazon

В настоящее время шесть роботов Vulcan проходят испытания в центрах обработки заказов Amazon в Вашингтоне. Они уже успешно разместили там полмиллиона единиц товара, которые затем были отправлены клиентам в США.

В ближайшие несколько лет Amazon планирует использовать роботов в логистических центрах по всей Европе и США. В этом году количество роботов Vulcan в Вашингтоне планируется увеличить до 50 единиц. Планов по продаже технологии нет.

Работающие в логистических центрах Amazon сотрудники, которые каждый день расставляют товары на полках, будут и дальше нужны, как неоднократно подчеркивалось на мероприятии «Delivering The Future» в Дортмунде. План Amazon заключается в том, чтобы люди и машины работали бок о бок.