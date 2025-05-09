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kosmos_news
Цена биткоина впервые с февраля вернулась к отметкам выше $100 000
На фоне оживления рынка, первая криптовалюта вновь преодолела психологический уровень $100 000 — на этих отметках она в последний раз торговалась в начале февраля.

8 мая в дневном тренде BTC вырос на 3%, достигнув шестизначного значения впервые с февраля. Утром 9 мая за 1 BTC дают $102 800: за сутки актив вырос в цене на 5,51%. Весь рынок криптовалют вырос на 3,42% за сутки и теперь его совокупная капитализация превышает $3,1 трлн.
Для биткоина курс выше $100 000 имеет важный психологический эффект. Шестизначный диапазон по-прежнему воспринимается инвесторами как нечто особенное и считается оптимистичным признаком.

По данным так называемого "индекса страха и жадности" (Fear & Greed, показатель интереса инвесторов к криптовалюте ресурса Alternative.me), рынок криптовалют уже находится в состоянии эйфории. Однако аналогичный анализ CoinMarketCap классифицирует настроения как нейтральные.

Позитивные настроения, которые привели к росту цен криптовалют за последние сутки, похоже, будут еще долго присутствовать на рынке. Таким образом, текущая рыночная ситуация выглядит так, что BTC может вырасти до уровня выше текущих $102 800.

Однако инвесторы,державшие BTC последние несколько месяцев, могут воспользоваться высокой ценой для получения прибыли. Из-за давления со стороны продавцов цена BTC может опуститься чуть ниже этого психологически важного шестизначного диапазона.

В декабре 2024 года криптовалюта впервые достигла $100 000.. В последний раз биткоин торговался выше $100 000 в январе и установил исторический максимум в $109 000. Затем последовала коррекция, длившаяся несколько месяцев.

Известный аналитик Али Мартинес 8 мая дал оценку текущей ситуации с ценой биткоина. Он убежден, что в краткосрочной перспективе BTC не упадет ниже $94 719. Поддержка в этой области слишком сильна.
Вместо этого ведущая криптовалюта может продолжить рост — возможно, до уровня сопротивления, который Мартинес определяет на уровне $101 673.

Итак, вполне возможно, что цена биткоина начнет расти. Криптоэксперт Артур Хейс уже несколько дней предсказывает начало новой фазы бычьего рынка. По его прогнозу, в этом году BTC вырастет до $250 000.

30 апреля Хейс объявил, что полностью пополнил свой криптовалютный портфель биткоинами. По словам Хейса, причины нового роста криптовалют весьма разнообразны. Однако международная денежно-кредитная политика особенно важна, поскольку она снова предусматривает экстремальную инфляцию для финансирования растущих государственных расходов.

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#криптовалюты #биткоин #цифровые активы
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