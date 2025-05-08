При этом, инвестор и инженер Марк Андриссен не видит угрозы для своего бизнеса из-за процессов автоматизации.

Марк Андриссен, один из разработчиков первого веб-браузера Netscape Navigator и соучредитель венчурной инвестиционной компании Andreessen Horowitz, возлагает большие надежды на искусственный интеллект. По данным Business Insider, ранее он описывал эту технологию как «философский камень» и «универсальное средство решения проблем, которое расширяет возможности наших машин и нас самих».







По его мнению, ИИ может автоматизировать практически все виды работ. По словам Андриссена, для людей останется лишь несколько сфер деятельности, включая его собственную.

По его мнению, инвестирование — это не наука, а искусство. Он сравнивает свои задачи с задачами звукозаписывающей компании, находящей новых поп-звезд, или издателя, выпускающего бестселлер.

Интуиция необходима для выявления потенциально успешных предпринимателей и оказания им помощи в достижении прорыва. Компания Andreessen Horowitz утверждает, что инвестировала 45 миллиардов долларов в технологические стартапы. Как это часто бывает в венчурном бизнесе, большинство из них терпят неудачу, но некоторые все же завоевывают рынок, например, Airbnb или Skype.

Осенью 2023 года Андриссен выпустил «Манифест технооптимиста». В этой аналитической статье он утверждает, что технологии — единственный способ сохранить человеческую цивилизацию и что нет такой материальной проблемы, которую технологии не могли бы решить.

Поэтому ничто, даже политическое регулирование, не должно препятствовать технологическому прогрессу. Критики обвинили инвестора в самовозвеличивании и указали на авторитарные тенденции его манифеста.





