В защитном саркофаге бывшей атомной электростанции, строительство которого было завершено в 2017 году, в феврале образовалась дыра площадью 15 квадратных метров.

В середине февраля неидентифицированный беспилотник с осколочно-фугасной боеголовкой врезался в защитную арку (это так называемый «Новый безопасный конфайнмент», сокр. НБК) бывшей Чернобыльской АЭС и загорелся. Представитель МИД России заявила, что это была акция, намеренно спровоцированная «режимом в Киеве». В результате снаружи изоляционного арочного сооружения образовалась дыра площадью 15 квадратных метров. Тлеющий пожар повредил внутреннюю обшивку. К счастью, после пожара повышенного уровня радиации зафиксировано не было.

Работы по возведению стальной защитной оболочки над четвертым реактором Чернобыльской АЭС

Эксперты оценили стоимость полного ремонта в сумму, значительно превышающую 25 миллионов евро. Эта сумма уже имеется в специальном международном фонде для кризисных ситуаций, созданном различными западными странами.

Пострадавшая стальная конструкция высотой 110 метров была достроена только в 2017 году и обошлась в 1,5 миллиарда евро. НБК был предназначен для защиты небезопасного саркофага «Укрытие», возведенного над чернобыльским реактором после ядерной аварии 1986 года.

Теперь этот саркофаг снова подвергается воздействию стихии через отверстие в новом защитном покрытии, что представляет потенциальную опасность. Однако, по данным экспертов, уровень радиации в пределах нормы и находится под постоянным контролем, сообщает Guardian.

«Не исправлять ситуацию — не вариант», — заявил Эрик Шмиман в интервью Guardian.

Этот американский инженер работал над проектом нового защитного купола в течение 15 лет. По его оценкам, полный ремонт может обойтись в сотни миллионов евро и занять месяцы, если не годы.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), профинансировавший строительство стальной конструкции, планирует предоставить подробную оценку ситуации в мае.

Первоначально стальная конструкция 2017 года была рассчитана на срок службы 100 лет. Однако повреждение может привести к более раннему распространению ржавчины.

Под саркофагом находится высокорадиоактивная смесь из 200 тонн урана и 5000 тонн песка, свинца и борной кислоты. Высокий уровень радиоактивности представляет опасность для рабочих, которые должны заделать отверстие. Бывшая Чернобыльская АЭС расположена всего в нескольких километрах от границы с Беларусью.

«Мы спроектировали здание с учетом многих кризисов, но не военных конфликтов», — пояснил Шмиман.

С 1986 года над этим районом действует бесполетная зона, поэтому сооружение не было спроектировано с расчетом на то, чтобы выдерживать авиакатастрофы или удары беспилотников.





