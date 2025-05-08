Аналитическая компания Arkham Intelligence уже давно приписала президенту США наличие криптовалютного кошелька, но, судя по всему, там содержится лишь часть его криптовалютных активов. Считается, что в кошельке Трампа есть только альткоины на сумму около 1,4 миллиона долларов — и ни одного биткоина.
О том, что Трамп вкладывает значительные средства и в BTC, стало известно в начале года. На новогоднем мероприятии Дэвид Бейли, генеральный директор BTC Inc., сказал:
«Трамп сказал мне, что у него есть значительное количество биткоинов. Я не буду раскрывать цифру, которую он мне назвал. Он не управляет своими деньгами напрямую. Но с тех пор цена биткоина резко выросла».
Заявления Дэвида Бейли заслуживают доверия, поскольку он был советником Дональда Трампа во время его предвыборной кампании и до сих пор поддерживает с ним контакт.
Однако теперь свое мнение высказал и Эрик Трамп, один из сыновей президента США. Предприниматель подчеркнул в интервью Bloomberg, что его отец владеет «большим количеством» биткоинов.
«Я люблю биткоин. Я верю в него как в цифровое золото. У меня есть BTC, и у Трампа имеется значительное количество биткоинов. И я верю, что в ближайшие несколько лет биткоин будет расти в геометрической прогрессии», — заявил Эрик Трамп.
Однако точное количество биткоинов у Дональда Трампа остается неизвестным. Тот факт, что Дональд Трамп получает финансовую прибыль от бурно развивающегося рынка криптовалют, в конечном итоге не стало неожиданностью. Он и его семья участвуют в криптопроекте World Liberty Financial (WLFI), который запустил собственный токен.
Публичная компания Trump Media & Technology Group (TMTG), которой, среди прочего, принадлежит соцсеть Truth Social, в настоящее время занимается запуском биткоин- и криптовалютных ETF. Компания стоимостью более 5 миллиардов долларов принадлежит президенту США.
Незадолго до вступления в должность Дональд Трамп и его жена Мелания запустили собственные мем-коины. Это вызвало критику, которая вышла далеко за рамки биткоин-сообщества. Недавно в интервью NBC News президенту задали вопрос об обвинениях в продвижении токенов. Трамп ответил, что был вовлечен в сферу криптовалют задолго до своего президентства. Кроме того, он не видит никаких проблем в росте цены активов, потому что хорошо справляется с работой на посту президента.
Вполне понятна критика президента США за выпуск централизованных монет, участие в компаниях, занимающихся криптовалютным бизнесом, и одновременное смягчение регулирования этого сектора. Приверженность Трампа криптовалютам также не находит одобрения в постоянно растущем сообществе биткоинов.
Все было бы иначе, если бы Дональд Трамп сосредоточился исключительно на только биткоине. Биткоин — это товар: власти США согласились с этой оценкой — задолго до того, как Дональд Трамп начал активно действовать в этом секторе. Владение товаром и его публичная реклама, в отличие от ценных бумаг, по большей части не вызывают нареканий.
Тем временем Трамп и его семья, похоже, все больше внимания уделяют биткоину. Сын Трампа Эрик недавно инвестировал в новую компанию по майнингу биткоинов, целью которой является создание стратегического BTC-резерва.
Пионер в области искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс, министр торговли Говард Лютник и исполнительный директор Консультативного совета по криптовалютам Бо Хайнс неоднократно подчеркивали, что биткоин уникален и явно отличается от других криптовалют.