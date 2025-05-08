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kosmos_news
Сын Дональда Трампа заявил, что президент США владеет «большим количеством» биткоинов
Эрик Трамп поделился этой информацией в интервью Bloomberg. Сам Дональд Трамп, по его словам, не следит за активами, которыми владеет.

Аналитическая компания Arkham Intelligence уже давно приписала президенту США наличие криптовалютного кошелька, но, судя по всему, там содержится лишь часть его криптовалютных активов. Считается, что в кошельке Трампа есть только альткоины на сумму около 1,4 миллиона долларов — и ни одного биткоина.


О том, что Трамп вкладывает значительные средства и в BTC, стало известно в начале года. На новогоднем мероприятии Дэвид Бейли, генеральный директор BTC Inc., сказал:


«Трамп сказал мне, что у него есть значительное количество биткоинов. Я не буду раскрывать цифру, которую он мне назвал. Он не управляет своими деньгами напрямую. Но с тех пор цена биткоина резко выросла». 

Заявления Дэвида Бейли заслуживают доверия, поскольку он был советником Дональда Трампа во время его предвыборной кампании и до сих пор поддерживает с ним контакт.

Однако теперь свое мнение высказал и Эрик Трамп, один из сыновей президента США. Предприниматель подчеркнул в интервью Bloomberg, что его отец владеет «большим количеством» биткоинов. 

«Я люблю биткоин. Я верю в него как в цифровое золото. У меня есть BTC, и у Трампа имеется значительное количество биткоинов. И я верю, что в ближайшие несколько лет биткоин будет расти в геометрической прогрессии», — заявил Эрик Трамп.

Однако точное количество биткоинов у Дональда Трампа остается неизвестным. Тот факт, что Дональд Трамп получает финансовую прибыль от бурно развивающегося рынка криптовалют, в конечном итоге не стало неожиданностью. Он и его семья участвуют в криптопроекте World Liberty Financial (WLFI), который запустил собственный токен. 

Публичная компания Trump Media & Technology Group (TMTG), которой, среди прочего, принадлежит соцсеть Truth Social, в настоящее время занимается запуском биткоин- и криптовалютных ETF. Компания стоимостью более 5 миллиардов долларов принадлежит президенту США.

Незадолго до вступления в должность Дональд Трамп и его жена Мелания запустили собственные мем-коины. Это вызвало критику, которая вышла далеко за рамки биткоин-сообщества. Недавно в интервью NBC News президенту задали вопрос об обвинениях в продвижении токенов. Трамп ответил, что был вовлечен в сферу криптовалют задолго до своего президентства. Кроме того, он не видит никаких проблем в росте цены активов, потому что хорошо справляется с работой на посту президента.

Вполне понятна критика президента США за выпуск централизованных монет, участие в компаниях, занимающихся криптовалютным бизнесом, и одновременное смягчение регулирования этого сектора. Приверженность Трампа криптовалютам также не находит одобрения в постоянно растущем сообществе биткоинов.

Все было бы иначе, если бы Дональд Трамп сосредоточился исключительно на только биткоине. Биткоин — это товар: власти США согласились с этой оценкой — задолго до того, как Дональд Трамп начал активно действовать в этом секторе. Владение товаром и его публичная реклама, в отличие от ценных бумаг, по большей части не вызывают нареканий.

Тем временем Трамп и его семья, похоже, все больше внимания уделяют биткоину. Сын Трампа Эрик недавно инвестировал в новую компанию по майнингу биткоинов, целью которой является создание стратегического BTC-резерва.

Пионер в области искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс, министр торговли Говард Лютник и исполнительный директор Консультативного совета по криптовалютам Бо Хайнс неоднократно подчеркивали, что биткоин уникален и явно отличается от других криптовалют.



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#сша #криптовалюты #биткоин #трамп
Источник: bloomberg.com
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