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kosmos_news
Apple заявила о планах интегрировать в свои устройства поисковый сервис на основе ИИ
После этого объявления вечером в среду, 7 мая, акции Google резко рухнули, поскольку ее поисковик сейчас по умолчанию интегрирован в браузер Safari.

В настоящее время Apple рассматривает возможность интеграции альтернативных поисковых систем в свой браузер Safari, как подтвердил в суде США Эдди Кью, старший вице-президент Apple по интернет-сервисам. Речь идет о поисковых сервисах на базе искусственного интеллекта, которые могут стать потенциальной альтернативой Google.

Google платит Apple до 20 миллиардов долларов в год, чтобы сделать свою систему поиском по умолчанию в браузере Safari на iPhone, iPad и Mac. Это решение обеспечивает Google огромный объем трафика каждый год, который затем можно монетизировать с помощью рекламы, ориентированной на аудиторию по всему миру.

По словам Эдди Кью, Apple ведет переговоры с различными компаниями, занимающимися разработкой ИИ, о возможной интеграции их поисковых сервисов. Представитель  Apple упомянул следующих возможных партнеров:

  • Perplexity. Этот стартап в области искусственного интеллекта предлагает поисковую систему, которая выдает полные письменные ответы на поисковые запросы, подкрепленные соответствующими ссылками, вместо традиционного списка веб-страниц
  • DeepSeek. Китайский поставщик услуг искусственного интеллекта также рассматривается как возможный вариант для пользователей iPhone
  • Anthropic
  • xAI 

Новые ИИ-опции будут доступны пользователям iPhone и iPad в качестве альтернатив в настройках браузера Safari. Конкретный график интеграции ИИ-функций не был озвучен.

Одно лишь объявление об этих планах Apple привело к обвалу стоимости акций Google 7 мая — в среду они упали примерно на 8 процентов, также снизилась стоимость акций Apple (минус 1,75%).


В августе прошлого года федеральный судья США постановил, что Google сохраняет незаконную монополию на рынке поисковых систем посредством соглашений с операторами мобильной связи, разработчиками браузеров и производителями устройств.

В центре внимания разбирательства оказалось давнее соглашение между Apple и Google, по которому Google ежегодно выплачивает Apple до 20 миллиардов долларов за то, чтобы стать поисковой системой по умолчанию на устройствах Apple. Расторжение этой сделки может иметь значительные финансовые потери для обеих компаний.

В своем заявлении Кью подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта впервые позволило новым игрокам составить серьезную конкуренцию Google в области поисковых систем. Поисковые сервисы на базе искусственного интеллекта принципиально отличаются от традиционных поисковых систем тем, что предоставляют прямые, полные ответы, а не просто ссылки на соответствующие веб-страницы.

Недавно Apple интегрировала в свои продукты несколько функций искусственного интеллекта, включая доступ к ChatGPT от OpenAI через голосового помощника Siri. Однако интеграция других запланированных функций ИИ, такие как более комплексное обновление Siri, была отложена.

Решение Apple рассмотреть альтернативные поисковые системы для своих устройств может повлиять как на динамику конкуренции на рынке поисковых систем, так и на ее собственные позиции в области искусственного интеллекта.

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#apple #google #искусственный интеллект #акции #поиск
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