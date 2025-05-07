Buffalo HD-SKL — жёсткий диск, демонстрирующий внутреннюю работу в реальном времени благодаря прозрачному окну (skeleton window), через которое можно наблюдать за работой магнитной головки.

Японский производитель оборудования Buffalo отмечает свой 50-летний юбилей. Чтобы предложить клиентам что-то особенное, компания представила специально выпущенный к юбилею жесткий диск. Buffalo Skeleton предлагает не только четыре терабайта памяти. Покупатели могут разместить жесткий диск на своем столе в качестве декоративного аксессуара.



Через небольшое окошко можно заглянуть внутрь жесткого диска и понаблюдать за работой механизмов. Чтобы избежать каких-либо деформаций, жесткий диск Buffalo поставляется в корпусе. Таким образом, жесткий диск располагается практически вертикально на своего рода подставке.

Чтобы использовать жесткий диск в качестве внешнего хранилища, его просто нужно подключить к розетке через адаптер питания и к компьютеру через порт USB 3.2 Micro-B.

Как сообщает The Verge, Buffalo предлагает гарантию сроком всего на один месяц.

Для заинтересованных покупателей есть несколько важных моментов. Всего выпущено 50 экземпляров Buffalo Skeleton. Производитель также проводит лотерею: однако жесткий диск не будет разыгрываться. Участник, заполнивший заявку до 25 мая 2025 года, получит шанс получить один из жестких дисков производителя.

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Buffalo установил цену в 100 000 иен на Skeleton (примерно $700). Однако купить жесткий диск в Европе или США не получится. В регистрационной форме Buffalo обязательно требуется указать адрес в Японии. Идея предложить прозрачные жесткие диски возникла у других производителей еще до Buffalo. В 2006 году компания Western Digital представила такой жесткий диск емкостью 150 гигабайт. Однако он устанавливался только внутри ПК.