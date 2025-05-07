Пользователи GPS-трекеров Tractive могут отслеживать ежедневные показатели жизнедеятельности своих питомцев.

Компания Tractive 6 мая представила усовершенствованный вариант своей системы GPS-слежения. Новые функции мониторинга сердечного ритма и дыхания, интегрированные в GPS-трекер, дают владельцам собак более глубокое представление о жизненных показателях питомцев и призваны помочь в раннем выявлении проблем со здоровьем. Обновление бесплатно для существующих пользователей Tractive и призвано повысить привлекательность продукта.

Фото: Tractive

Технология собирает данные в течение семи дней и создает своего рода индивидуальную медицинскую карту для каждой собаки. Затем система непрерывно отслеживает показатели жизнедеятельности и информирует владельцев в случае возникновения каких-либо отклонений.

«Это огромный шаг вперед в уходе за домашними животными», — сказал генеральный директор Tractive Майкл Хурнаус.

По его словам, «впервые пользователи Tractive могут без труда отслеживать ежедневные показатели жизнедеятельности своих питомцев». Эти данные могут иметь решающее значение — не только для спокойствия владельца, но и для долгосрочного здоровья питомца».

Помимо регистрации жизненно важных данных, Tractive представляет панель мониторинга состояния здоровья, которая наглядно отображает пять ключевых показателей:

Активность

Качество сна

Частота сердечных сокращений

Частота дыхания

Лай собаки

Анализируя миллиарды данных по разным породам, возрастам и размерам собак, компания совершенствует свою систему с помощью ИИ для предоставления индивидуальных контрольных показателей.

Новые функции мониторинга состояния здоровья будут доступны в мае всем пользователям трекера для собак Tractive без дополнительных затрат. Компания позиционирует это решение как превентивную меру, которая не только улучшит здоровье домашних животных, но и сократит потенциально дорогостоящие визиты к ветеринару за счет раннего выявления заболеваний.

Время выхода продукта на рынок совпадает с тенденцией роста расходов на ветеринарные услуги: согласно отраслевым отчетам, в прошлом году они выросли на 11 процентов. В прошлом году компания Tractive вышла на рынок страхования домашних животных в Великобритании. С новой функцией, касающейся здоровья собак, компания в очередной раз расширяет спектр своих цифровых услуг по уходу за домашними животными.





