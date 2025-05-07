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Корабль ВМС Филиппин времен Второй мировой войны затонул до начала военных учений «Баликатан-2025»
Корвет BRP Miguel Malvar затонул незадолго до начала военных учений 5 мая, в которых он должен был стать мишенью при испытании оружия.

Филиппины планировали потопить списанное военное судно 5 мая в рамках учений MARSTRIKE. Но корабль сам затонул незадолго до начала учений.
BRP Miguel Malvar. Фото: ВМС ФилиппинЭто был BRP Miguel Malvar, корвет времен Второй мировой войны. При водоизмещении 914 тонн и длине 56 метров он представляет собой довольно небольшую цель для подобных учебных стрельб, которые называются SINKEX (учения с применением боевого вооружения против списанных кораблей). По данным Вооруженных сил Филиппин, его размер эквивалентен размеру патрульных катеров и небольших корветов, используемых военно-морскими силами в этих водах.
Miguel Malvar (в центре снимка с бортовым номером 19) во время учений в 2012 году. Фото: ВМС СШАМежду судами из Китая и Филиппин регулярно происходят опасные сближения, в инцидентах часто оказываются вовлечены и гражданские суда. Успешная миссия SINKEX могла бы стать сигналом для Китая о том, что филиппинские ВМС готовы защищать себя в случае вооруженного конфликта.

В настоящее время у Китая имеется более 70 корветов. Большинство из них — корветы типа 056. Однако при водоизмещении 1500 тонн и длине 90 метров эти корабли значительно крупнее Miguel Malvar.

По данным Филиппин, при буксировке в район назначения судно не получило повреждений. Сообщается, что причиной преждевременного затопления стали погодные условия и сильные волны на море. Корабль наполнился водой и затонул.

Miguel Malvar был введен в эксплуатацию в 1944 году. В то время он назывался USS Brattleboro и был патрульным кораблем ВМС США. Он действовал в Атлантическом и Тихом океанах. Во время сражений у Филиппин и Окинавы судно выполняло роль так называемого охотника за подводными лодками.

После Второй мировой войны корвет стал испытательным судном для тестирования новых инфракрасных систем, технологий связи и сонаров. В 1965 году корабль покинул ВМС США и был переведен в Военно-морские силы Южного Вьетнама, где эксплуатировался под названием Ngọc Hồi.
RVN Ngọc Hồi. Фото: ВМС США
Когда в 1975 году пал Сайгон, экипаж отправился на Филиппины на этом корабле. Там он был отремонтирован, перевооружен и в 1977 году вступил в строй под названием Miguel Malvar. Окончательно был выведен из эксплуатации в 2021 году.

Неизвестно, как именно предполагалось потопить Miguel Malvar. Было лишь сказано, что бомбардировка планировалась с воздуха и с кораблей.

В учениях MARSTRIKE также участвуют вооруженные силы США и Австралии. Это первые международные учения, в которых задействован ракетный комплекс NMESIS Корпуса морской пехоты США. Это дистанционно управляемый противокорабельный ракетный комплекс. Однако, вероятно, не предполагалось, что NMESIS будет стрелять по Miguel Malvar.

SINKEX проводится практически всеми основными вооруженными силами. Однако учения происходят крайне редко. Старые корабли часто разбирают или продают. Только когда это больше невозможно сделать, они становятся своего рода мишенями в рамках учений SINKEX.

Корабли часто приходится готовить к этим учениям месяцами или даже годами. Все загрязняющие вещества необходимо удалить, что требует не только времени, но и денег. Только в этом случае судно можно затопить, иначе может быть нанесен ущерб окружающей среде.

Обычно во время учений SINKEX корабли неподвижны. Их атакуют с использованием всего, что требует сбора данных — от противокорабельных ракет до бомб. Недавно Франция испытала лодку-камикадзе на в рамках SINKEX.

В некоторых случаях корабли буксируют, и они становятся движущейся целью. Это необходимо, например, при испытании торпед, которые обнаруживают и отслеживают цель по кильватерному следу.

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#оружие #вмс #филиппины #военные учения #военный корабль #торпеды #корвет #brp miguel malvar
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