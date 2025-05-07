Американцы намерены сократить количество бронетанковых бригад в новой структуре армии США. Планируется ускорит внедрение новых боевых платформ — танка М1Е3 и боевой машины пехоты XM30.

Изменения в структуре бронетанковых подразделений являются частью новой программы модернизации и реструктуризации армии США, объявленной министром обороны Питом Хегсетом и министром армии Дэном Дрисколлом. В частности, эта инициатива должна привести к быстрому росту насыщенности сухопутных войск США беспилотными платформами и средствами борьбы с ними (а это произойдет в течение 1–2 лет на уровне взвода и роты), а также повысить мобильность и способность поражать цели в глубине территории противника.

Боевая машина пехоты (БМП) M2A4 Bradley проводит учения по ведению боевых действий в городских условиях в Форт-Худе, штат Техас, октябрь 2020 года. Фото: Wikimedia Commons

С одной стороны, план предполагает вывод из эксплуатации некоторых существующих систем, таких как устаревшие вертолеты AH-64D Apache, и отказ от лёгких танков M10 Booker, а с другой стороны, он также предполагает укрепление возможностей реактивной артиллерии и более широкое использование легких вездеходов ISV (Infantry Squad Vehicle).

Они будут интегрированы во все пехотные бригады (боевые группы пехотных бригад), что сделает их мобильными подразделениями. Транспортируемые по воздуху ISV заменят Humvee и, в некоторой степени, JLTV, при этом производство последних двух типов транспортных средств будет прекращено. Более широкое внедрение ISV, вероятно, связано с приоритетом, отдаваемым операциям в Индо-Тихоокеанском регионе, и желанием обеспечить быстрое развертывание сил на любом театре военных действий, в том числе по воздуху.

Изменения коснутся и бронетанковых бригад. Они будут реализованы в два этапа. Как сообщал ресурс DefenseScoop, в армии США будет меньше бронетанковых бригад, поскольку «отдельные» подразделения Национальной гвардии будут преобразованы в мобильные подразделения легкой пехоты. Сегодня в составе Национальной гвардии насчитывается пять бронетанковых бригад (а в действующей армии США — 11). Некоторые из них откажутся от танков и БМП Bradley в пользу гораздо более легких машин. Это может привести к ускорению вывода из состава вооруженных сил США самых старых версий танков Abrams (M1A1) и Bradley (M2A2 ODS).

С другой стороны, программы по перспективным тяжелым боевым машинам — M1E3 Abrams и XM30, которые должны заменить нынешние Abrams и Bradley, будут ускорены, пишет Breaking Defense. Преемник нынешнего Abrams будет намного легче и более приспособленным к работе в цифровой среде и в условиях угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов, в то время как XM30 будет выбран в тендере с участием General Dynamics Land Systems и Rheinmetall (с машиной на базе БМП Lynx) в рамках программы OMFV. Американцы также намерены замедлить (но не прекратить) производство бронетранспортера AMPV, хотя некоторое время его поставки будут осуществляться в больших масштабах в связи с тем, что машины производятся для замены переданных Украине.

Стоит добавить, что параллельно с подготовкой программ по новому танку и БМП американцы также будут внедрять новые методы ведения боя в бронетанковых бригадах с использованием существующей техники последних модификаций (например, бронемашины Bradley M2A4 и танки M1A2 SEPv3, а также гаубицы M109A7) в рамках программы, которая включает в себя, среди прочего, широкое внедрение беспилотных систем и изменение способов ведения военных действий.



