Этот летательный аппарат предназначен для перевозки небольших воинских подразделений.

Инновационное агентство Пентагона DARPA заявило, что в случае конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе оно заинтересовано в «разработке нового класса транспортных средств», которые могли бы преодолеть «основные эксплуатационные ограничения традиционных воздушных и морских транспортных платформ». DARPA призывает промышленность разрабатывать «новые гидросамолеты» или экранопланы.







Напомним, что когда самолет летит на очень малой высоте, градиент подъемной силы немного увеличивается. Это аэродинамическое явление (экранный эффект или эффект влияния земли — эффект резкого увеличения подъёмной силы крыла и других аэродинамических характеристик летательного аппарата при полёте вблизи экранирующей поверхности) позволяет экономить топливо и/или значительно увеличить вес самолета. На этом основана концепция экраноплана, разработанная советским инженером Ростиславом Алексеевым во время холодной войны.

Такой самолет может летать вне зоны действия радаров (и, следовательно, выполнять задачи в сложных условиях) и обходиться без вспомогательных транспортных судов (например, авианосцев), которые уязвимы для вражеских подводных лодок и морских мин. Недостатком является то, что экранопланом трудно управлять, и его можно использовать только при хороших погодных условиях.

В 2024 году в рамках программы Liberty Lifter компании Aurora Flight Science было поручено разработать прототип, который, как ожидается, поднимется в воздух до конца 2027 года.

Однако этот срок явно не устраивает Корпус морской пехоты США. Поэтому он рассматривает возможность приобретения «Viceroy Seaglider» — экраноплана с электрическим приводом, предлагаемого компанией Regent Craft. Об этом Мэтью Кох, руководитель проекта в Лаборатории боевых действий Корпуса морской пехоты, рассказал специализированному сайту The War Zone.

По данным производителя, «Viceroy Seaglider» может перевозить полезную нагрузку 1,6 тонны (или двенадцать пассажиров и двух членов экипажа) и летать со скоростью 160 узлов (почти 300 км/ч). В зависимости от аккумулятора запас хода составляет от 300 до 740 км.

По словам Коха, экроноплан можно использовать для проведения разведывательных миссий, переброски/вывода войск, снабжения или даже эвакуации раненых. По его словам, экроноплан «заменит вертолет UH-1».

Таким образом, Viceroy будет, скорее всего, играть ведущую роль в программе EBAO (Экспедиционные передовые базовые операции) Корпуса морской пехоты США.

В случае китайского вторжения на Тайвань США планируют направить небольшие, хорошо вооруженные подразделения на импровизированные форпосты к югу от Окинавы, откуда они смогут развернуть оборонительные системы с помощью противокорабельных ракет большой дальности. А для этого необходимо иметь возможность пополнять их запасы или, при необходимости, быстро передислоцировать.

Для Корпус морской пехоты США принципиальное значение имеет тот факт, что это экраноплан может использоваться как в гражданских, так и в военных целях. По данным Regent Craft, коммерческая эксплуатация первого Viceroy ожидается в 2027 году.