Кыргызстан заключил партнерское соглашение с крупнейшей криптовалютной биржей Binance с целью развития своей финансовой инфраструктуры. Страна также пообещала создать резерв биткоинов или других криптовалют.

Кыргызстан и Binance сотрудничают в целях развития криптовалютных платежей и образования в сфере технологии блокчейн. Binance подписала меморандум о взаимопонимании с Кыргызским инвестиционным агентством.





Соглашение было заключено в ходе первого заседания нового «Консультативного совета по криптографии», в котором принял участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Одним из аспектов сотрудничества является использование сервиса «Binance Pay» для трансграничных платежей.

Страна, которая недавно приняла закон о введении цифровой валюты центрального банка (CBDC), также работает над созданием биткоин-резерва, по словам представителей Binance.

По словам Кирилла Хомякова, главы Binance по странам СНГ, Центральной и Восточной Европы и Африки, Консультативный совет по криптовалютам Кыргызстана также пообещал содействовать созданию резерва биткоинов и криптовалют. Помимо биткоина, в резерв войдет монета Binance — BNB.

Чанпэн Чжао, основатель и бывший генеральный директор Binance, также прокомментировал план создания криптовалютного резерва. Он рекомендовал Кыргызстану создать криптовалютный резерв, который изначально должен включать биткоины и BNB.

На протяжении нескольких недель было известно, что несколько стран обратились к Binance за помощью с созданием крипторезерва. Генеральный директор Binance Ричард Тэн поделился этой информацией в интервью Financial Times.

Кыргызстан, вероятно, станет одной из нескольких стран, которые в настоящее время находятся в процессе создания криптовалютного резерва в сотрудничестве с Binance. Биржа продвигает собственную централизованную монету как подходящий актив для этой цели.

Пока неизвестно, будет ли создан криптовалютный резерв Кыргызстана и какие монеты он в конечном итоге будет содержать. Включение централизованных криптовалют, таких как BNB, в государственный резерв наряду с биткоином — спорный подход, который также хочет реализовать Специальный административный район Гелепху в Королевстве Бутан.

С другой стороны, в США проводится четкое различие между биткоином и другими криптовалютами. Президент Дональд Трамп своим указом создал стратегический резерв биткоинов и «Запас цифровых активов США».

Ожидается, что в ближайшие месяцы произойдут дальнейшие изменения в отношении государственных крипторезервов. Основатель Binance Чжао входит в состав консультативного совета по криптовалютам Пакистана. Страна стремится стать криптоцентром Южной Азии. Можно предположить, что государство будет полагаться на биткоин как на резервный актив для достижения этой цели.