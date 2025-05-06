Приложив совсем немного усилий, можно было получить номера телефонов, имена пользователей и фрагменты текста из переписок чиновников США.

В последние недели стало известно, что высокопоставленные чиновники правительства США, включая советника Трампа по безопасности Майка Уолца, используют своего рода аналог мессенджера Signal для своих коммуникаций - приложение компании TeleMessage. Однако этот сервис, похоже, оказался не так защищен, как аналогичные продукты: его уже взломали.







В отличие от многих мессенджеров, приложение малоизвестной израильской компании TeleMessage может хранить историю чатов. Согласно отчету, невозможно напрямую просматривать сообщения чиновников США, поскольку они зашифрованы сквозным образом, однако некоторые из архивных сообщений не имеют соответствующих мер безопасности.

Неясно, кто стоит за взломом и какой объем данных был перехвачен. Однако материалы, которые удалось просмотреть ресурсу 404media, включают имена пользователей, номера телефонов и пароли для бэкенда TeleMessage, а также снимки экрана, которые хакер сделал во время просмотра сервера TeleMessage.

«Я бы сказал, что весь процесс занял 15–20 минут. Это не потребовало вообще никаких усилий», — рассказал хакер СМИ.

На опубликованных скриншотах хакер также продемонстрировал отрывки из текущих обсуждений законопроекта о криптовалюте, который в настоящее время обсуждается в Сенате США. На другом снимке экрана упоминается Scotiabank, третье по величине финансовое учреждение Канады. Еще на одном фото видно, что приложением пользуется разведывательный отдел полиции Вашингтона.

В ныне удаленном видео на YouTube компания TeleMessage заявила, что ни одно сообщение не хранится без сквозного шифрования, однако создание копий сообщений ставит под угрозу безопасность пользователей.





