Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Хакер взломал мессенджер TeleMessage правительства США и нашёл архив переписок чиновников
Приложив совсем немного усилий, можно было получить номера телефонов, имена пользователей и фрагменты текста из переписок чиновников США.

В последние недели стало известно, что высокопоставленные чиновники правительства США, включая советника Трампа по безопасности Майка Уолца, используют своего рода аналог мессенджера Signal для своих коммуникаций - приложение компании TeleMessage. Однако этот сервис, похоже, оказался не так защищен, как аналогичные продукты: его уже взломали.


В отличие от многих мессенджеров, приложение малоизвестной израильской компании TeleMessage может хранить историю чатов. Согласно отчету, невозможно напрямую просматривать сообщения чиновников США, поскольку они зашифрованы сквозным образом, однако некоторые из архивных сообщений не имеют соответствующих мер безопасности.

Неясно, кто стоит за взломом и какой объем данных был перехвачен. Однако материалы, которые удалось просмотреть ресурсу 404media, включают имена пользователей, номера телефонов и пароли для бэкенда TeleMessage, а также снимки экрана, которые хакер сделал во время просмотра сервера TeleMessage. 

«Я бы сказал, что весь процесс занял 15–20 минут. Это не потребовало вообще никаких усилий», — рассказал хакер СМИ. 

На опубликованных скриншотах хакер также продемонстрировал отрывки из текущих обсуждений законопроекта о криптовалюте, который в настоящее время обсуждается в Сенате США. На другом снимке экрана упоминается Scotiabank, третье по величине финансовое учреждение Канады. Еще на одном фото видно, что приложением пользуется разведывательный отдел полиции Вашингтона.

В ныне удаленном видео на YouTube компания TeleMessage заявила, что ни одно сообщение не хранится без сквозного шифрования, однако создание копий сообщений ставит под угрозу безопасность пользователей.


Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#сша #кибербезопасность #мессенджер #telemessage
Источник: micahflee.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Искусственный интеллект Илона Маска считает, что покупка видеокарты с 8 ГБ памяти нерациональна
27
В Москве одобрен проект строительства ультравысоких небоскребов
19
Hisense анонсировала лазерные проекторы Vidda C с «кинотеатральным качеством»
+
В следующем крупном релизе CUDA будет прекращена поддержка GPU Maxwell, Pascal и Volta
5
В Сибири планируют создать новую железнодорожную магистраль
2
Apple намеренно скрывала детали о возможностях собственного модема C1
2
Представлен горный электровелосипед Nicolai S18 Swift с ABS и электродвигателем мощностью 750 Вт
1
Журналист Снайдер: Перенос выхода GTA 6 связан с желанием Rockstar сделать игру "совершеннее"
+
Поступил в продажу портативный монитор K16G Pro с 16-дюймовой IPS-панелью и частотой 144 Гц
+
Трамп готов продлить отсрочку на запрет TikTok в США в третий раз после 19 июня
+
Casio представила линейку аксессуаров для демонстрации коллекций G-Shock
+
Casio выпустила лимитированные G-Shock в сотрудничестве с Tamio Okuda по цене $243
2
Мод Atom’s Retribution 2 для Fallout 4 добавляет в игру более 27 часов геймплея
+
При вертикальной установке одной из видеокарт Gigabyte термогель начал покидать область нанесения
5
Наушники Sony WH-1000XM6 вернут складную конструкцию и могут подорожать в Европе
+
Российская кинологическая федерация: Собаки не считают хозяев вожаками
2
Новый мировой рекорд - оверклокер достиг 12 806 МТ/с с использованием памяти Corsair и МП ASRock
3
Представлен электровелосипед Rad Power Bikes с запасом хода до 201 км
+
AMD активно работает над улучшением трассировки лучей в будущих GPU архитектуры UDNA 5
3
Миасский автомобильный завод объявил о начале полноценных испытаний обновленного «Урал-С35510»
+

Популярные статьи

Рассказываю про отличные гонки на ПК, которые часто перепрохожу и почему среди них нет многих хитов
13
Сказ о вынужденном апгрейде на платформу Intel с сокетом 1700, ч.1
16
6 оптимальных и недорогих связок процессора и материнской платы для народных игровых ПК в 2025 году
5
Чемоданы или репутация — как честные блогеры отбеливают имидж «Мира танков»
31
Итоги гоночного уик-энда 3-4 мая
+
Самолёт, летящий быстрее ракет - как МиГ-25 стал символом советской инженерной мощи
16
Гигантский китайский корабль «Ляован-1» готовится следить за спутниками США
+
Почему сегодня видеокарты AMD выгоднее NVIDIA, и есть ли смысл покупать Radeon RX 9070 XT
6
«Полёт-1» - как создавали первый в мире боевой искусственный спутник Земли
+
Почему Linux это боль для игроков в компьютерные игры
17

Сейчас обсуждают

cag
09:08
осенью брал Atermiter ZX за 4тр для файлопомойки с 8 сата за 4тр + проц к нему за 400р и оперативы за 3тр... там 4 канал за 4 т.р.
Сказ о вынужденном апгрейде на платформу Intel с сокетом 1700, ч.1
MD A
09:08
Москва находится не сисмическо-активной , плотность населения велика, мегаполи зонес один из крупнейших в мире , странно, осень странно , что до сих пор такого решения принято небыло. Это давно должн...
В Москве одобрен проект строительства ультравысоких небоскребов
nonses84
08:58
Интересно какое это там повышение производительности , если в 11 вынь потребляется раза в два больше оперативки и процессов задействуется раза в три больше? Маркетинг такой маркетинг... 🤦
По мнению Microsoft, переход на Windows 11 повышает скорость и безопасность ПК
Andrey Kovalchuk
08:56
Помню, порт 1го Gears of war уже выходил на винду. Сейчас его возможно запустить только на определённом сочетании софта и железа, и то только после совершения ритуала очищения от духов с пляской с буб...
Gears of War: Reloaded выйдет на PlayStation 5 и ПК
[RL]Max
08:54
ты это сам придумал про новую материнку? кто тебе сказал, что ее менять нужно будет?
Intel может представить процессоры Nova Lake с 3D-кэшем, чтобы составить конкуренцию AMD
max1024
08:54
Плюсую! Хороший получился материал, как и сама мать с тверским духом ))
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
Andrey Kovalchuk
08:51
8 Гб на 5060/Ti - смачный харчок в хлебальничек куртко-фанатиков. 5060Ti 16GB вполне вытягивает во многих случаях 4К (+/- DLSS) на неслабых настройках и минимальных (1%) >30 fps, т.е. говорить, что 8Г...
Искусственный интеллект Илона Маска считает, что покупка видеокарты с 8 ГБ памяти нерациональна
Александр
08:43
Не будет там скорее всего 4-х канальной памяти. На китайском дешмане - 2 канала делают.
Сказ о вынужденном апгрейде на платформу Intel с сокетом 1700, ч.1
ebatoryi
08:42
абажур или пепельница
В Санкт-Петербурге построят небоскреб который станет вторым по высоте в мире
Андрей Емельянов
08:35
Какая чушь. Читал и удивлялся технической безграмотности автора, непониманию сути вещей и погоней за хайпом.
Почему сегодня видеокарты AMD выгоднее NVIDIA, и есть ли смысл покупать Radeon RX 9070 XT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем