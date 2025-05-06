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kosmos_news
В Китае использовали беспилотник, чтобы вызвать выпадение более 700 миллионов литров осадков
Эксперимент проводился в 2023 году, но исследование было опубликовано только в начале мая изданием South China Morning.

Сообщается, что в ходе эксперимента по изменению погоды китайским исследователям удалось вызвать выпадение более 700 миллионов литров осадков. Это эквивалентно объему воды в примерно 30 стандартных бассейнов олимпийского размера (25,00x20,00x6,00 метров). Как сообщает South China Morning Post, для успешного эксперимента потребовался всего один килограмм йодида серебра.

В эксперименте использовался беспилотник такого типа. Фото: Xiamen Tengxi Aviation Technology 

Эксперимент проводился в июле 2023 года в западном регионе Синьцзяна. Однако научное исследование было опубликовано только недавно в китайском журнале Desert and Oasis Meteorology.

Йодид серебра, желтый порошок, был размещен в сигнальных ракетах на беспилотниках, подожжен и выпущен в виде дыма во время четырех полетов на высоте 5500 метров над пастбищем Баян-Булак. 

Концепция, лежащая в основе этого эксперимента, называется «засев облаков»: йодид серебра обычно распыляется с самолета под облаками, так что восходящий поток воздуха уносит химическое вещество вверх. Частицы йодида серебра притягивают влагу и образуют более крупные капли воды, которые затем падают на землю в виде дождя.

«Йодид серебра очень способствует образованию облаков и в небольших количествах не так вреден, как другие химические вещества», — сказал эксперт по геоинженерии Блаж Гаспарини. 

Китай уже проводил эксперименты этой технологии. 

«Например, мы знаем, что его использовали на Олимпийских играх», — говорит Гаспарини. 

В России «засев облаков» часто применяется перед парадами. Исследования, проведенные на западе США, показали увеличение количества осадков на один-пять процентов после засева облаков. 

В ходе эксперимента в Китае статистический анализ, основанный на данных о погоде за последние 50 лет, показал, что выпало на 78 200 кубометров больше осадков, чем если бы не была реализована процедура засева облаков. Это соответствует увеличению осадков примерно на 4 процента. Ранее компьютерное моделирование показало увеличение осадков на 73 800 кубометров.

Синьцзян, включающий части пустынь Гоби и Такла-Макан, является одним из самых засушливых регионов Китая. Из-за глобального потепления ледяные шапки гор Тянь-Шань тают со скоростью до 3 квадратных километров в год. Вода с гор жизненно важна для 25 миллионов человек в регионе.


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#китай #наука #погода #засев облаков
Источник: scmp.com
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