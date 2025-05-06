Ожидается также продолжение переговоров о переброске на Украину дополнительных батарей этой системы. Зенитная батарея включает в себя 4-8 пусковых установок с четырьмя ракетами на каждой.

По данным источников New York Times, две из восьми украинских зенитных батарей Patriot ремонтируются за пределами Украины. Идут разговоры о переброске на Украину дополнительных батарей этой системы.

Пусковая установка системы средней дальности Patriot

Один комплект, который будет передан Украине, будет взят из запасов израильской армии. Модернизация и ремонт системы будут проводиться на заводах в США. Бывший чиновник Белого дома сообщил New York Times, что администрация Байдена подписала соответствующее соглашения с Израилем в сентябре, еще до победы Трампа на выборах. Министерство обороны США заявило, что оно «продолжает поставлять на Украину оборудование из ранее разрешенных партий», имея в виду оружие, изъятое из существующих запасов, и новые закупки.

Еще одну батарею предоставят Германия или Греция. На данный момент Германия передала Украине три комплекта из резервов Бундесвера. Греки, в свою очередь, выступили против передачи постсоветских систем ПВО, таких как С-300ПМУ, «Бук» и «Тор», объяснив это угрозой со стороны Турции.

Нет информации о том, поступят ли дополнительные комплекты из США. До сих пор администрация Трампа скептически относилась к военной поддержке Украины.

По данным источников издания, в настоящее время на Украине насчитывается восемь комплексов ПВО Patriot, шесть из которых находятся в рабочем состоянии. Два из них находятся на ремонте, что, вероятно, является результатом успешных российских ударов. Если бы можно было поставить на Украину больше систем, то там было бы в общей сложности 10 батарей ПВО Patriot, подавляющее большинство из которых служило бы для обороны Киева.

По крайней мере три из восьми поставленных на данный момент комплектов были переданы Германией, один, вероятно, Нидерландами (возможно, совместно с другими странами) и один — Румынией (при финансовой поддержке других стран, которые оплатили еще один комплект).

Официально США перебросили в Киев три батареи, пока у власти была администрация Джо Байдена. Американцы также являются крупнейшим (если не единственным) поставщиком ПВО семейства PAC-3 (включая PAC-3 MSE), обладающих наибольшими возможностями по перехвату баллистических ракет. Другие ракеты, включая PAC-2, также передавались в количестве нескольких сотен штук, в том числе через Германию, Нидерланды и Испанию. Вероятно, Киев также получил несколько десятков ракет PAC-2 из Израиля после того, как они были сняты с вооружения местных вооруженных сил.





