Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
New York Times: Две из восьми украинских батарей ЗРК Patriot проходят ремонт за пределами Украины
Ожидается также продолжение переговоров о переброске на Украину дополнительных батарей этой системы. Зенитная батарея включает в себя 4-8 пусковых установок с четырьмя ракетами на каждой.

По данным источников New York Times, две из восьми украинских зенитных батарей Patriot ремонтируются за пределами Украины. Идут разговоры о переброске на Украину дополнительных батарей этой системы.
Пусковая установка системы средней дальности Patriot
Один комплект, который будет передан Украине, будет взят из запасов израильской армии. Модернизация и ремонт системы будут проводиться на заводах в США. Бывший чиновник Белого дома сообщил New York Times, что администрация Байдена подписала соответствующее соглашения с Израилем в сентябре, еще до победы Трампа на выборах. Министерство обороны США заявило, что оно «продолжает поставлять на Украину оборудование из ранее разрешенных партий», имея в виду оружие, изъятое из существующих запасов, и новые закупки.

Еще одну батарею предоставят Германия или Греция. На данный момент Германия передала Украине три комплекта из резервов Бундесвера. Греки, в свою очередь, выступили против передачи постсоветских систем ПВО, таких как С-300ПМУ, «Бук» и «Тор», объяснив это угрозой со стороны Турции.

Нет информации о том, поступят ли дополнительные комплекты из США. До сих пор администрация Трампа скептически относилась к военной поддержке Украины.

По данным источников издания, в настоящее время на Украине насчитывается восемь комплексов ПВО Patriot, шесть из которых находятся в рабочем состоянии. Два из них находятся на ремонте, что, вероятно, является результатом успешных российских ударов. Если бы можно было поставить на Украину больше систем, то там было бы в общей сложности 10 батарей ПВО Patriot, подавляющее большинство из которых служило бы для обороны Киева.

По крайней мере три из восьми поставленных на данный момент комплектов были переданы Германией, один, вероятно, Нидерландами (возможно, совместно с другими странами) и один — Румынией (при финансовой поддержке других стран, которые оплатили еще один комплект).

Официально США перебросили в Киев три батареи, пока у власти была администрация Джо Байдена. Американцы также являются крупнейшим (если не единственным) поставщиком ПВО семейства PAC-3 (включая PAC-3 MSE), обладающих наибольшими возможностями по перехвату баллистических ракет. Другие ракеты, включая PAC-2, также передавались в количестве нескольких сотен штук, в том числе через Германию, Нидерланды и Испанию. Вероятно, Киев также получил несколько десятков ракет PAC-2 из Израиля после того, как они были сняты с вооружения местных вооруженных сил.



Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#украина #военная техника #patriot #зрк
Источник: nytimes.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Искусственный интеллект Илона Маска считает, что покупка видеокарты с 8 ГБ памяти нерациональна
27
В Москве одобрен проект строительства ультравысоких небоскребов
19
Hisense анонсировала лазерные проекторы Vidda C с «кинотеатральным качеством»
+
В следующем крупном релизе CUDA будет прекращена поддержка GPU Maxwell, Pascal и Volta
5
В Сибири планируют создать новую железнодорожную магистраль
2
Apple намеренно скрывала детали о возможностях собственного модема C1
2
Представлен горный электровелосипед Nicolai S18 Swift с ABS и электродвигателем мощностью 750 Вт
1
Журналист Снайдер: Перенос выхода GTA 6 связан с желанием Rockstar сделать игру "совершеннее"
+
Поступил в продажу портативный монитор K16G Pro с 16-дюймовой IPS-панелью и частотой 144 Гц
+
Трамп готов продлить отсрочку на запрет TikTok в США в третий раз после 19 июня
+
Casio представила линейку аксессуаров для демонстрации коллекций G-Shock
+
Casio выпустила лимитированные G-Shock в сотрудничестве с Tamio Okuda по цене $243
2
Мод Atom’s Retribution 2 для Fallout 4 добавляет в игру более 27 часов геймплея
+
При вертикальной установке одной из видеокарт Gigabyte термогель начал покидать область нанесения
5
Наушники Sony WH-1000XM6 вернут складную конструкцию и могут подорожать в Европе
+
Российская кинологическая федерация: Собаки не считают хозяев вожаками
2
Новый мировой рекорд - оверклокер достиг 12 806 МТ/с с использованием памяти Corsair и МП ASRock
3
Представлен электровелосипед Rad Power Bikes с запасом хода до 201 км
+
AMD активно работает над улучшением трассировки лучей в будущих GPU архитектуры UDNA 5
3
Миасский автомобильный завод объявил о начале полноценных испытаний обновленного «Урал-С35510»
+

Популярные статьи

Рассказываю про отличные гонки на ПК, которые часто перепрохожу и почему среди них нет многих хитов
13
Сказ о вынужденном апгрейде на платформу Intel с сокетом 1700, ч.1
16
6 оптимальных и недорогих связок процессора и материнской платы для народных игровых ПК в 2025 году
5
Чемоданы или репутация — как честные блогеры отбеливают имидж «Мира танков»
31
Итоги гоночного уик-энда 3-4 мая
+
Самолёт, летящий быстрее ракет - как МиГ-25 стал символом советской инженерной мощи
16
Гигантский китайский корабль «Ляован-1» готовится следить за спутниками США
+
Почему сегодня видеокарты AMD выгоднее NVIDIA, и есть ли смысл покупать Radeon RX 9070 XT
6
«Полёт-1» - как создавали первый в мире боевой искусственный спутник Земли
+
Почему Linux это боль для игроков в компьютерные игры
17

Сейчас обсуждают

cag
09:08
осенью брал Atermiter ZX за 4тр для файлопомойки с 8 сата за 4тр + проц к нему за 400р и оперативы за 3тр... там 4 канал за 4 т.р.
Сказ о вынужденном апгрейде на платформу Intel с сокетом 1700, ч.1
MD A
09:08
Москва находится не сисмическо-активной , плотность населения велика, мегаполи зонес один из крупнейших в мире , странно, осень странно , что до сих пор такого решения принято небыло. Это давно должн...
В Москве одобрен проект строительства ультравысоких небоскребов
nonses84
08:58
Интересно какое это там повышение производительности , если в 11 вынь потребляется раза в два больше оперативки и процессов задействуется раза в три больше? Маркетинг такой маркетинг... 🤦
По мнению Microsoft, переход на Windows 11 повышает скорость и безопасность ПК
Andrey Kovalchuk
08:56
Помню, порт 1го Gears of war уже выходил на винду. Сейчас его возможно запустить только на определённом сочетании софта и железа, и то только после совершения ритуала очищения от духов с пляской с буб...
Gears of War: Reloaded выйдет на PlayStation 5 и ПК
[RL]Max
08:54
ты это сам придумал про новую материнку? кто тебе сказал, что ее менять нужно будет?
Intel может представить процессоры Nova Lake с 3D-кэшем, чтобы составить конкуренцию AMD
max1024
08:54
Плюсую! Хороший получился материал, как и сама мать с тверским духом ))
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
Andrey Kovalchuk
08:51
8 Гб на 5060/Ti - смачный харчок в хлебальничек куртко-фанатиков. 5060Ti 16GB вполне вытягивает во многих случаях 4К (+/- DLSS) на неслабых настройках и минимальных (1%) >30 fps, т.е. говорить, что 8Г...
Искусственный интеллект Илона Маска считает, что покупка видеокарты с 8 ГБ памяти нерациональна
Александр
08:43
Не будет там скорее всего 4-х канальной памяти. На китайском дешмане - 2 канала делают.
Сказ о вынужденном апгрейде на платформу Intel с сокетом 1700, ч.1
ebatoryi
08:42
абажур или пепельница
В Санкт-Петербурге построят небоскреб который станет вторым по высоте в мире
Андрей Емельянов
08:35
Какая чушь. Читал и удивлялся технической безграмотности автора, непониманию сути вещей и погоней за хайпом.
Почему сегодня видеокарты AMD выгоднее NVIDIA, и есть ли смысл покупать Radeon RX 9070 XT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем