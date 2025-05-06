Речь идет о системе радиоэлектронной борьбы для модернизации F-16.

Компания Northrop Grumman объявила о завершении испытаний системы радиоэлектронной борьбы IVEWS (Integrated Viper Electronic Warfare Suite) для истребителей F-16. Данное решение является одним из вариантов, рассматриваемых в рамках программы модернизации этих самолетов.

F-16 с системой IWEVS. Фото: Northrop Grumman

IVEWS — система радиоэлектронной борьбы, разрабатываемая компанией Northrop Grumman для модернизированных истребителей F-16. Недавно прошли ее испытания в условиях, приближенных к эксплуатационным, которые, по словам производителя, завершились успешно. Система основана на «сверхширокополосной» архитектуре и использует цифровую радиолокационную систему оповещения следующего поколения.

Система IVEWS полностью совместима с радаром AN/APG-83 AESA (активная фазированная антенная решетка), установленным на модернизированных самолетах F-16 и также производимым компанией Northrop Grumman. В ходе недавних испытаний проверялось взаимодействие с радаром SABR, при этом основное внимание уделялось эффективности обнаружения и борьбы с «сложными и современными» угрозами со стороны радаров ПВО.

Согласно официальному заявлению, система успешно выполнила поставленные задачи, эффективно обнаружив и нейтрализовав средства ПВО. Летные испытания проводились на двух истребителях F-16 Block 50, которые налетали в общей сложности более 100 часов в различных условиях эксплуатации. IVEWS — это полностью цифровое решение, обеспечивающее обнаружение угроз в радиусе 360 градусов, в том числе с помощью радиолокационных станций миллиметрового диапазона.

IVEWS — одна из двух систем радиоэлектронной борьбы, предложенных в рамках модернизации F-16. Конкурентное решение предлагает компания L3 Harris.