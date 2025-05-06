Запасной части, необходимой для ремонта F-16, нет в Болгарии, но в Минобороны США пообещали ее доставить.

В 2019 году Болгария, вопреки призыву президента Румена Радева, бывшего летчика, одобрила заказ на восемь истребителей F-16 Block 70 «Viper» у американского производителя Lockheed Martin на сумму 1,25 миллиарда долларов. (Официальное название F-16 — «Fighting Falcon», но пилоты и экипажи обычно используют наименование «Viper».) Это приобретение было тогда приоритетным, поскольку обслуживание самолетов МиГ-29 болгарских ВВС стала чрезвычайно сложной.



Хотя в 2022 году было заказано еще восемь самолетов того же типа, первый F-16 Viper был официально передан ВВС Болгарии всего несколько недель назад, в середине апреля.

«Мы отмечаем начало неуклонной и необратимой модернизации наших вооруженных сил», — заявил премьер-министр Болгарии Росен Желязков на авиабазе Граф Игнатьево 13 апреля.

Однако этот первый в составе ВВС Болгарии F-16V с тех пор так не поднялся в воздух.

«Была обнаружена неисправность в одной из систем, что не означает, что самолет неисправен», — пояснил 30 апреля генерал Николай Русев, начальник штаба ВВС Болгарии.

Он добавил, что в настоящее время проводится «жесткая процедура оценки» неисправности. Она включает в себя два этапа: технический прием и прием полета.

«Я хочу заявить, что не пойду на дополнительные риски для пилотов и технического персонала. Самолет полетит, когда мы будем готовы ввести его в эксплуатацию. Это требует времени», — добавил генерал Русев.

Бывший министр обороны, а ныне секретарь по вопросам безопасности и обороны президента Радева Димитр Стоянов подтвердил, что F-16 не смог подняться в воздух из-за технической неисправности и что запасная часть, необходимая для его ремонта, недоступна в Болгарии, поскольку она не была включена в первоначальный заказ, чтобы, по его словам, сократить расходы.

Также распространились слухи о возможном саботаже. Председатель парламентского комитета по внутренней безопасности, депутат Атанас Атанасов вызвал министра обороны Болгарии Атанаса Запрянова, директора военной разведки генерала Венелина Венева и главу Агентства национальной безопасности Пламена Тончева для обсуждения «возможного нерегулируемого доступа враждебной Болгарии силы к секретной информации, касающейся одной из систем истребителя F-16 Block 70, и возможного саботажа против ввода этого боевого самолета в эксплуатацию».

«Техническая проблема самолета стала проблемой внутренней и внешней политики. К сожалению, это началось на самом высоком уровне государства, с президента Радева, его советников и лидеров других политических сил. Эти люди лучше, чем кто-либо, знают, что речь идет о технических проблемах, которые ежедневно возникают в болгарской армии. У нас также случаются технические сбои на других самолетах. Ситуация та же самая», — сказал министр обороны Болгарии Атанас Запрянов 2 мая.

По его словам, «Министерство обороны США и в Lockheed Martin оперативно отреагировали на сообщение о неисправности». Процесс замены детали, необходимой для ремонта самолета, уже начат.







