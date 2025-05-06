Конструкция дистанционно управляемой башни танка стала немного более упрощенной по сравнению с первоначальным проектом.

В Южной Корее группа Hyundai Rotem работает над боевым танком нового поколения. В 2022 году на выставке DX Korea компания Hyundai Rotem впервые представила концепцию NG-MBT (New Generation – Main Battle Tank).



Идея заключалась в разработке нового боевого танка, оснащенного дистанционно управляемой башней, с экипажем из 2 или 3 человек, размещающимся в бронированном корпусе. При весе менее 55 тонн его планировалось оснастить электрической силовой установкой на основе водородных топливных элементов, резиновыми гусеницами и, прежде всего, 130-мм гладкоствольной пушкой.

С тех пор концепция NG-MBT (танка K3) претерпела изменения, в башню были внесены изменения. По крайней мере, это следует из проекта, поданного Hyundai Rotem в Южнокорейский институт интеллектуальной собственности под номером патента 3013032260000.







На основании ранее предоставленной Hyundai Rotem информации, дистанционно управляемая башня NG-MBT должна быть оснащена 130-мм гладкоствольной пушкой, как у KF-51 Panther компании Rheinmetall. Управление огнем должно быть усовершенствовано с помощью систем искусственного интеллекта.

Оснащенный системой активной защиты южнокорейской разработки и элементами динамической защиты по бокам, NG-MBT должен задействовать беспилотники (воздушные и наземные) для разведывательных задач, а также иметь в арсенале не менее двух противотанковых ракет.

Южнокорейский производитель пока не прокомментировал новую линейку NG-MBT. Прототип танка может быть построен в течение ближайших двух лет. Вероятно, он будет готов к следующей выставке вооружений EuroSatory Air-Hair или к DX Korea 2026.