Давно запланированный уход Баффета с должности гендиректора знаменует собой важный поворотный момент для одной из самых успешных инвестиционных компаний мира.

3 мая на 60-м собрании акционеров в Омахе Уоррен Баффет объявил, что выходит из операционного бизнеса Berkshire Hathaway. Таким образом, 94-летний инвестор передает своему преемнику руководство холдинговой компанией, которой он фактически управлял почти 60 лет.







Баффет намерен предложить совету директоров назначить Грега Абеля своим преемником. В свои 63 года он значительно моложе Баффета.

Канадец Грег Абель работает в компании с 1999 года; в 2018 году он взял на себя управление всего бизнеса за исключением страхового подразделения холдинговой компании. Баффет уже называл его возможным преемником в интервью в 2021 году.

Задача, которую предстоит выполнить Абелю, огромна — не в последнюю очередь потому, что ни одна холдинговая компания в мире, созданная исключительно для увеличения капитала, не связана так тесно со своим руководством, как Баффет и Berkshire Hathaway. Кстати, состояние Баффета оценивается в $169 млрд, большая часть из которого — акции Berkshire Hathaway

Недаром на каждом ежегодном собрании акционеров инвесторы задают вопросы об экономических решениях, которые выходят далеко за рамки вопросов, задаваемых другим руководителям компаний.

Впрочем, не всегда прогнозы Баффета сбывались. Он в прошлом несколько раз заявлял, что не является сторонником криптовалют. Три года назад Баффет сообщил, что, даже если бы ему предложили все биткоины мира за 25 долларов, он бы их не купил. Баффет неоднократно говорил, что не видит ценности в биткоине. С другой стороны, он считает, что инвестиции в недвижимость или сельскохозяйственные угодья имеют гораздо больше смысла, поскольку они приносят определенный доход. Биткоин, с другой стороны, по словам Баффета, не предлагает сопоставимой ценности и в конечном итоге зависит от того, найдется ли кто-то, кому можно продать BTC по более высокой цене. Однако биткоин с рыночной капитализацией в $1,9 млрд в настоящее время является не только самой старой, но и самой важной криптовалютой.

Berkshire Hathaway в последнее время также проявляет осторожность в вопросах использования инвестиционных возможностей. В настоящее время холдинговая компания располагает резервами денежных средств в размере почти 350 миллиардов долларов, инвестированными в ценные бумаги Казначейства США. В последние годы Баффет часто заявлял, что не видит подходящих инвестиционных возможностей.

Согласно текущему годовому отчету Berkshire Hathaway, с 1964 по 2024 год рыночная стоимость одной акции компании выросла на 5 502 284 процента. Например, любой, кто инвестировал в акции холдинговой компании в 2005 году, на сегодняшний день получил среднюю годовую доходность в размере 15,8 процента. В целом, было очень мало периодов (в основном непродолжительных), когда инвесторы несли убытки по акциям, например, в связи с финансовым кризисом 2008 года. Чисто математически, любой, кто инвестировал в конце 1999 года, получил бы прибыль в размере 1233 процентов.

На собрании акционеров 3 мая Баффет сделал сдержанный, но критический комментарий относительно тарифной политики США, не упомянув имени президента.





