Китайская Народная Республика приняла решение предоставить образцы лунного грунта ученым из США. Они были доставлены на Землю в рамках миссии «Чанъэ-5».

В конце апреля Китайское национальное космическое управление (CNSA) объявило результаты последнего раунда заявок на получение образцов лунного грунта, доставленных на Землю в рамках миссии «Чанъэ-5». Уникальные материалы будут «предоставлены» для исследовательских целей университетам в общей сложности шести стран — США, Японии, Германии, Франции, Великобритании и Пакистана. В случае США выбранными учреждениями являются Университет Брауна и Университет Стоуни-Брук, которые финансируются НАСА.

Китайский корабль «Чанъэ-6». Фото: CNSAСтоит отметить, что решение по этому поводу было принято в то время, когда Китай и США ведут торговую войну, спровоцированную решениями администрации Дональда Трампа. Обе страны конкурируют за звание технологического лидера, что напрямую влияет на их возможности исследовать космос. Несмотря на нынешние трудности, Поднебесная решила поделиться ценными образцами, которые могут повысить уровень знаний о Луне.

Образцы были доставлены на Землю в рамках миссии «Чанъэ-5», которая навсегда войдет в историю китайских исследований Луны. Беспилотный космический аппарат этой миссии был запущен в ноябре 2020 года с помощью системы запуска Chang Zheng-5B. Неделю спустя, 1 декабря 2020 года, было подтверждено, что посадочный модуль миссии успешно приземлился в северной части лунного региона Океан Бурь.

Капсула «Чанъэ-5» на поверхности Луны. Фото: CCTV/CNSAЗонд был отправлен с миссией доставить на Землю образцы горных пород и почвы с Луны. В конечном итоге на Землю было доставлено 1 кг 731 г образцов лунного реголита. Полезная нагрузка достигла Земли 17 декабря 2020 года благодаря посадочному модулю, запущенному с Луны. Это была первая подобная инициатива Китая. Ранее подобные миссии успешно проводили только СССР и США.

Лабораторные анализы показали, что возраст образцов составляет около 2 миллиардов лет. То есть они намного моложе, чем породы, полученные с Луны в ходе миссий «Аполлона»; их возраст составляет от 3 до 4,4 миллиарда лет. Интересно, что часть оборудования миссии «Чанъэ-5», оставшаяся на Луне, была адаптирована для поиска следов воды — с использованием специального спектрометра для геологических исследований — и позднее подтвердила их наличие.

Таким образом, китайский космический прибор стал первым, обнаружившим воду на Луне непосредственно в месте посадки зонда.

После успеха миссии «Чанъэ-5» Китай решил пойти дальше и осуществил более сложную миссию — «Чанъэ-6», целью которой был сбор образцов с той стороны Луны, которая не видна с Земли. В ходе проекта на Землю успешно доставлено 1 кг 935 г материала, собранного в районе кратера Аполлона в бассейне Южный полюс — Эйткен. Это был первый случай извлечения образцов из этой части Луны.



Образцы лунного грунта с миссии «Чанъэ-6»Образцы, привезенные из ранее неисследованной области, призваны помочь лучше понять историю Луны, нашей планеты и других небесных тел Солнечной системы. Предполагается, что среди них есть вулканические породы возрастом 2,5 миллиона лет. В данном случае Поднебесная также предполагает, что образцы первоначально будут доступны ученым и учреждениям из Китая, но впоследствии будут переданы международным исследовательским организациям.

В настоящее время ведется интенсивная подготовка к следующим лунным миссиям серии «Чанъэ», которые приблизят Китай к главной цели программы — созданию базы на естественном спутнике Земли. Последние сообщения указывают на то, что миссия «Чанъэ-7» будет реализована в 2026 году, а следующая, «Чанъэ-8», состоится еще через два года.