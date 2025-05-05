Однако ходят слухи, что Apple уже работает над решением проблемы: чехлом со встроенным аккумулятором.

Сверхтонкий дизайн нового iPhone 17 Air, скорее всего, скажется на сокращении времени работы аккумулятора. Как пишет The Information, сообщается, что использовать смартфон в течение целого дня без подзарядки будет затруднительно.

Толщина iPhone составит 5,5 миллиметра, что сделает его самым тонким iPhone из когда-либо созданных. Главным конкурентом, скорее всего, станет Samsung Galaxy S25 Edge, толщина которого, как сообщается, составит 5,8 миллиметра.

Предыдущие утечки предполагали, что время автономной работы нового тонкого устройства от Apple будет примерно таким же, как у других моделей. Такое время работы будет возможным благодаря более энергоэффективному модему, аккумулятору с высокой плотностью энергии и некоторому освобождению места для аккумулятора, поскольку используется только один объектив камеры. Однако, как пишет The Information, время работы смартфона на одной зарядке все равно уменьшится.

Согласно данным издания, только 60–70 процентов пользователей iPhone 17 Air смогут использовать телефон целый день на одном заряде аккумулятора. Поэтому треть покупателей вынуждена будет хотя бы ненадолго включать свой смартфон в розетку в течение дня.

Чтобы обойти эту проблему, Apple, как сообщается, разрабатывает чехол для телефона со встроенным аккумулятором.

Пока неизвестно, насколько успешным окажется iPhone 17 Air. Однако вряд ли телефон Apple будет пользоваться большим спросом в Китае. Смартфон оснащен только eSIM; слота для SIM-карты нет вообще. А это запрещено китайскими правилами. Маловероятно, что Apple выпустит дополнительную китайскую версию со слотом для SIM-карты.