Мессенджер Skype с 5 мая прекращает работу. Корпорация Microsoft заранее предупредила пользователей о закрытии мессенджера, предложив им перейти в Teams.

Skype окончательно прекращает свою работу 5 мая. Служба обмена сообщениями и телефонии была запущена более 20 лет назад, в 2003 году. В 2011 году ее купила Microsoft за 8,5 млрд долларов.



Теперь технологический гигант хочет полностью сосредоточиться на Microsoft Teams. В последние годы Skype утратил свою значимость, в то время как такие альтернативы, как Zoom, Slack и FaceTime, увеличили свою долю рынка.

Теперь Microsoft предлагает пользователям Skype возможность переносить свои данные в Teams. Это касается как чатов, так и контактов и записей календаря. Однако бесплатная версия Teams больше не позволит совершать телефонные звонки. Это будет возможно в платной версии Teams до марта 2026 года.

Задолго до Facetime, Zoom или Google Meet существовал Skype. Прошло почти 22 года с тех пор, как швед Никлас Зеннстрём и датчанин Янус Фриис основали компанию Skype Technologies. Само программное обеспечение, разработанное командой из Эстонии, быстро стало хитом.

Skype превратился в приложение для интернет-телефонии и видеозвонков. Как упоминалось выше, в 2011 году Microsoft приобрела сервис за 8,5 млрд долларов — это самое дорогое поглощение компании-разработчика программного обеспечения на сегодняшний день. После этого Skype все больше интегрировался в экосистему Microsoft, но в эпоху смартфонов в частном секторе стали доминировать другие проекты, в то время как компании, со своей стороны, выбирали новые, более совершенные продукты.