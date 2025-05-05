Чиновники Пентагона начали разрабатывать планы по реализации проекта, после того как 27 января Трамп своим указом призвал создать «противоракетный щит следующего поколения».

Сорок два конгрессмена-демократа требуют провести расследование роли миллиардера Илона Маска в подготовке к строительству новой системы противоракетной обороны Golden Dome («Золотой купол»), сообщает Reuters.







В письме исполняющему обязанности генерального инспектора Министерства обороны группа во главе с сенатором Элизабет Уоррен и конгрессменом Грегом Касаром потребовала провести расследование первоначального процесса закупок, сославшись на опасения по поводу причастности к нему компании SpaceX Илона Маска.

Ранее агентство Reuters сообщало, что SpaceX и компании Palantir и Anduril считаются лидерами в гонке за контракт на ключевую часть проекта ПВО. Агентство подчеркнуло тесные связи Маска с администрацией президента Дональда Трампа, а также упомянуло, что самый богатый человек в мире пожертвовал более 250 миллионов долларов на победную избирательную кампанию кандидата от Республиканской партии.

«Это глубоко тревожный отчет», — написали авторы документа, подчеркнув, что обстоятельства вызывают обеспокоенность по поводу того, «являются ли оборонные контракты на строительство «Золотого купола» эффективным способом защиты американцев или они направлены на обогащение господина Маска и других элит».

Они также выразили обеспокоенность по поводу предлагаемой SpaceX «модели подписки», которая обойдет традиционные правила закупок Пентагона и ограничит государственный контроль над разработкой и ценообразованием проекта. Модель подписки (она же подписная бизнес-модель, подписочная модель, рекуррентные платежи) предполагает, что клиенты регулярно (раз в месяц или раз в год) делают платежи, а в обмен получают доступ к товарам или услугам.

«Модель подписки также даст Маску неприемлемое постоянное влияние на национальную безопасность США», — написали конгрессмены.

Если генеральный инспектор обнаружит, что Маск сыграл определенную роль в получении SpaceX преимущества в создании ПВО, авторы письма хотят, чтобы он передал эти выводы в Министерство юстиции для проведения уголовного расследования. Ни Пентагон, ни SpaceX, ни Palantir и Anduril информацию агентства не прокомментировали.

Агентство подчеркнуло, что процесс принятия решения относительно «Золотого купола» находится на очень ранней стадии. Оно также напомнило, что некоторые военные эксперты подвергают сомнению предположения и возможную эффективность ПВО. Несмотря на это, в Пентагон обратились более 180 компаний, заинтересованных в работе над «Золотым куполом». К ним относятся такие традиционные поставщики министерств, как Northrop Grumman, Boeing и Lockheed Martin.