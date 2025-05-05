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kosmos_news
Chinanews: Китайский ИИ DeepSeek используется в разработке истребителей 5-го поколения
DeepSeek поддерживает разработку новых истребителей. Например, ИИ помогает разрабатывать истребитель J-35 (в новой модификации).

Компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, такие как OpenAI и Microsoft, подвергаются критике в США за предоставление своего программного обеспечения для военных целей. Однако в Китае открыто заявляют о том, что их местный ИИ DeepSeek вовсю используется в военных целях.
Прототип J-35
Главный конструктор Шэньянского института авиастроения сообщил государственному СМИ Chinanews.com, что DeepSeek теперь занимается дальнейшей разработкой проектов истребителей. Ранее он и его коллеги исследовали, как так называемые большие языковые модели, подобные тем, которые лежат в основе чат-ботов, таких как ChatGPT или DeepSeek, можно использовать для этой цели.

Шэньянский институт авиастроения отвечает, среди прочего, за разработку современных боевых самолетов, таких как Shenyang J-15 «Flying Shark» для ВМС Китая и истребитель-невидимка J-35.

В сообщении South China Morning Post не уточняется, какие именно задачи DeepSeek призван выполнять при разработке истребителей. Однако помимо проектирования ИИ должен взять на себя трудоемкие проверки всех систем, чтобы инженеры могли сосредоточиться на более сложных задачах. В настоящее время институт работает над новыми модификациями J-35.

Учитывая возможности DeepSeek, вполне вероятно, что ИИ сможет генерировать предложения по проектированию или изменять существующие конструкции — например, путем аэродинамической оптимизации заданных профилей крыла. Модель ИИ также может внести важный вклад в такие области, как программное обеспечение авионики, управление полетом или анализ данных.

Однако в Китае использование ИИ не ограничивается разработкой самолетов. Базирующиеся на ИИ системы используются в кабинах истребителей. Еще в марте китайские исследователи объявили, что их алгоритмы искусственного интеллекта могут использовать тепловизионные камеры для обнаружения и анализа спонтанных маневров самолетов противника в воздушных боях.

Также в марте 2025 года китайские ученые опубликовали документ, в которой рассматривалось военное применение DeepSeek. В нем говорится: «В военно-стратегическом планировании DeepSeek может всесторонне анализировать обширную разведывательную информацию и предоставлять военным командирам точную поддержку для принятия решений».

DeepSeek также может работать со спутниками, радиолокационными системами и беспилотниками для более быстрой идентификации военных целей на спутниковых снимках.


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#технологии #искусственный интеллект #военная техника #deepseek #истребитель #j-35
Источник: scmp.com
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