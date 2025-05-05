Таким образом, Мальдивы станут налоговым убежищем для финтех-компаний и криптовалютных стартапов. Оффшорные зоны, или налоговые убежища — это юрисдикции, которые предлагают физическим и юридическим лицам из других стран определенные льготы на ведение бизнеса.

В рамках поиска новых секторов экономики за пределами доминирующего туристического бизнеса правительство Мальдивских островов и MBS Global Investments объявили о крупном амбициозном проекте: благодаря инвестициям в размере 8,8 млрд долларов будет построен Мальдивский международный финансовый центр (Maldives International Financial Centre, сокр. MIFC) — устойчиво спроектированная свободная экономическая зона в столице Мале, строительство которой должно быть завершено к 2030 году.

MIFC на Мальдивах. Фото: MBS Global Investments

MBS Global Investments — частная компания шейха Наифа бин Ид Аль Тани, члена королевской семьи Катара. Помимо недвижимости и консалтинга, MBS специализируется на технологиях искусственного интеллекта.

Цель — превратить Мальдивы, и в частности Мале, в центр для финтех- и блокчейн-компаний, а также для всех фирм, имеющих дело с большими деньгами. Для их привлечения предусмотрены значительные налоговые льготы.

«С помощью MIFC мы формируем будущее Мальдив. Он станет маяком инноваций и национальной гордости, который будет процветать в гармонии с природой. Финансовый центр станет символом экономической устойчивости и установит новый мировой стандарт, который принесет огромную пользу жителям Мальдив на протяжении многих поколений», — говорится в официальном заявлении президента Мохамеда Муиззу.

Концепция основана на значительных налоговых преимуществах для привлечения международных финансовых институтов, финтех-компаний и так называемых цифровых кочевников. Планируемые преимущества включают в себя:

Отсутствие корпоративного налога

Не облагаемое налогом наследство

Конституционно гарантированные права собственности

Комплексная защита данных

Отсутствие требований к постоянному месту жительства

Компании-резиденты также должны получить выгоду от мультивалютного банкинга и доступа к офшорному частному банкингу. Регулирование будет конкретно направлено на цифровые активы и «зеленое» финансирование. На официальном сайте упоминаются популярные термины из мира криптовалют, включая стейблкоины, DeFi, токенизацию и смарт-контракты.

Клиентами и пользователями MIFC являются:

Международные финансовые институты

Финтех-компании и стартапы

Цифровые кочевники и предприниматели, не привязанные к местоположению

Управляющие активами и инвесторы

Правительство ожидает, что проект значительно увеличит ВВП страны в течение четырех лет. Ожидается, что на пятый год прогнозируемый доход превысит один миллиард долларов.



MIFC на Мальдивах. Фото: MBS Global Investments

8,8 млрд долларов будут инвестированы в многочисленные строительные проекты общей площадью 780 000 квадратных метров:

Конференц-центр на 3500 человек

Три жилые и офисные башни для штаб-квартир международных корпораций

Высококачественные фирменные апартаменты с видом на море

Отели международных брендов

Торговый центр

Океанографический музей

Мечеть

Образовательные учреждения, включая международную школу

Спортивные и оздоровительные сооружения

Зеленые зоны с беговыми и велосипедными дорожками

Проект, разработанный архитектором Джанни Ранауло, ориентирован на «устойчивость к изменению климата» и использует только возобновляемую энергию. Особенностью комплекса является верхний уровень, свободный от автомобилей, с подземной транспортной инфраструктурой.

С помощью этого проекта Мальдивы реализуют долгосрочную стратегию экономической диверсификации за пределами туризма и позиционируют себя как ориентированный на будущее финансовый центр в районе Индийского океана.

Государство состоит примерно из 1200 островов. К 2100 году острова, ряд из которых возвышаются всего на несколько метров над уровнем моря, могут затонуть из-за глобального потепления. К 2050 году 80 процентов территории может оказаться под водой. Контрмера — строительство искусственных островов, что требует больших затрат.