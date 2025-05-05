Украинская военная промышленность получит возможности по обслуживанию и ремонту техники немецкого производства, такой как танки Leopard 1/2 или пушки-гаубицы PzH 2000. Это станет возможным благодаря сотрудничеству с концерном Rheinmetall.

Немецкий концерн Rheinmetall AG совместно с ООО «Украинская оборонная промышленность» в июне прошлого года открыли на Украине сервисно-ремонтный центр. Первоначально его целью было проведение работ по обслуживанию техники немецкого производства, в том числе БМП Marder 1A3. Планировалось, что центр будет отвечать за ремонт танков Leopard 1/2 и других видов техники (например, зенитных артиллерийских систем Gepard).

Украинский танк Leopard 2A6 после ремонта в Литве

По данным портала Militarnyi, в список техники, которая будет отремонтирована на Украине, войдут и пушки-гаубицы PzH 2000. Это станет возможными благодаря участию в проекте немецкого концерна Rheinmetall, который в настоящее время работает над созданием соответствующей логистической цепочки. Эту информацию предоставил генеральный директор компании Армин Паппергер, который сообщил, что ремонт немецкой техники начнется в течение нескольких месяцев.

К настоящему времени модернизация немецкой военной техники осуществлялась в нескольких промышленных центрах. В случае с гаубицами-пушками PzH 2000 модернизация проходила на ныне закрытом заводе в Словакии и литовском центре, принадлежавшем Lithuanian Defence Services (совместное предприятие бывших KNDS Deutschland и Rheinmetall). В случае танков Leopard 1A5BE/DK и Leopard 2A6 работы по техническому обслуживанию выполнялись немецкой военной промышленностью. Танки Leopard 2A4 ремонтировались на польском заводе Bumar-Łabędy и испанском заводе Santa Bárbara Sistemas.

Украинский танк Leopard 2A4 на заводе Bumar-Labedy, где он пройдет модернизацию

Некоторые из упомянутых предприятий проводили только ремонтные работы техники, переданной из резервов армии страны, где они находились (Испания). Остается открытым вопрос, когда начнется ремонт немецкой техники на Украине. Кстати, о производстве оружия речи не идет, только о его обслуживании.

Leopard 2A6 — немецкий основной боевой танк, являющийся дальнейшей модернизацией Leopard 2, разработанный как опытный вариант A5, отличающийся, среди прочего, новым удлиненным стволом и повышенным уровнем противоминной защиты. Основным вооружением машины является гладкоствольная пушка Rheinmetall 120 мм L/55, пришедшая на смену ранее использовавшейся конструкции того же производителя, но с диаметром ствола 44 калибра. Это решение позволило увеличить скорость выпущенного снаряда, что привело к значительному повышению бронепробиваемости. Боекомплект составляет 42 снаряда, размещенных в корпусе и башне машины. Пушка сопряжена с универсальным пулеметом MG3 калибра 7,62 мм, еще один установлен на крыше башни.

Танк оснащен 12-цилиндровым двигателем MTU MB 873 Ka-501 мощностью 1500 л.с., соединенным с коробкой передач Renk HSWL 354. Танк способен разгоняться до 68/70 км/ч при движении вперед и до 31 км/ч при движении назад. Вес этой версии оценивался примерно в 62 тонны. В настоящее время он используется (наряду с местными модификациями) в таких странах, как Германия, Украина, Португалия, Греция, Канада, Финляндия, Испания и Нидерланды.

Португальский Leopard 2A6. Фото: Википедия

Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) — немецкая самоходная артиллерийская установка для замены устаревшей M109A3G.