В последние годы японские власти регулярно осуждали маневры Пекина вокруг островов Сенкаку.

В 1895 году острова Сенкаку были присоединены к Японии и долгое время не представляли особого интереса. Однако когда в 1970-х годах стало очевидно, что в их водах могут содержаться залежи нефти, Китай заявил о своих правах на данный архипелаг. Как, впрочем, и Тайвань. Всё это привело к напряженности между Токио и Пекином, особенно с 2012 года.



В последние годы японские власти регулярно осуждали маневры Пекина вокруг этого архипелага: например, в 2016 году, когда там были замечены 230 рыболовецких судов в сопровождении шести кораблей береговой охраны Китая.

При этом стратегия Китая заключается в оказании постоянного и нарастающего давления на территории, на суверенитет над которыми он претендует. В прошлом году Япония сообщила, что наблюдала присутствие китайских кораблей вблизи островов Сенкаку в течение 158 дней подряд. А в июне четыре вооруженных судна китайской береговой охраны в течение двух часов находились в территориальных водах архипелага (менее чем в 12 морских милях от его побережья).

«Вторжение китайских судов береговой охраны в наши территориальные воды является нарушением международного права. Поэтому мы выразили решительный протест по дипломатическим каналам», — заявил представитель японского правительства Ёсимаса Хаяси.

По данным портала Opex360, 3 мая Токио сообщил о новом инциденте вблизи своего архипелага. По сообщениям местной прессы, вертолет вылетел с корабля береговой охраны Китая и оставался в воздушном пространстве Японии в течение пятнадцати минут в районе острова Минами-Кодзима. Такого никогда раньше не случалось.

Фото: Береговая охрана Японии

«Японские Силы самообороны ответили отправкой истребителей», — заявило Министерство обороны Японии.

Согласно заявлению японской дипломатической службы, заместитель министра иностранных дел Такэхиро Фунакоси выразил «решительный протест» послу Китая в Японии У Цзянхао в связи с «вторжением четырех китайских судов береговой охраны в японские территориальные воды вокруг островов Сенкаку и нарушением воздушного пространства Японии вертолетом».

Со своей стороны, китайские власти не отрицают данные факты. Напротив, они оправдывают свои операции, объясняя, что вертолет вылетел после того, как японский гражданский самолет «незаконно вошел» в воздушное пространство островов Сенкаку.

Представитель Береговой охраны Китая Лю Дэцзюнь заявил о «необходимых мерах контроля», чтобы «предупредить и выдворить» японский самолет.



«Острова являются территорией, принадлежащей Китаю, и мы призываем Японию немедленно прекратить всю незаконную деятельность», — заявил он.

В любом случае, согласно недавно опубликованным Токио данным, охватывающим период с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года, Воздушные силы самообороны Японии 464 раза запускали истребители для перехвата китайских самолетов, действующих вблизи воздушного пространства Японского архипелага.

Одной из наблюдаемых тенденций является рост использования беспилотных летательных аппаратов: было зафиксировано 23 полета по сравнению с 8 в предыдущем году. Впервые Народно-освободительная армия Китая применила беспилотники WZ-10 Wing Loong 10 и GJ-2 Wing Loong II.





