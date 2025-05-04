Государственный департамент США одобрил контракт на предоставление Украине услуг по обслуживанию истребителей F-16 на сумму 310 миллионов долларов.

30 апреля, после долгих переговоров, США и Украина подписали соглашение, предоставляющее Америке приоритетный доступ к украинским редкоземельным металлам.







Кроме того, соглашение также предусматривает создание инвестиционного фонда — Фонда инвестиций в реконструкцию Украины — для содействия совместной работе. Министр финансов США Скотт Бессент не стал затрагивать вопрос военной помощи США Украине. Помимо поставок военной техники и помощи в таких ключевых областях, как разведка, последнее включает в себя подготовку пилотов F-16 для украинских Военно-воздушных сил.

Напомним, данная техника была передана Нидерландами, Данией и Норвегией. Бельгия обещала тридцать экземпляров, но поставка первого самолета пока невозможна из-за нехватки пилотов и запасных частей для их обслуживания.

В любом случае, в опубликованном 2 мая уведомлении Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны (DSCA), отвечающее за экспорт американской военной техники, рекомендовало Конгрессу одобрить контракт на предоставление услуг, связанных с поддержкой/обслуживанием украинских F-16. Его сумма оценивается в 310,5 млн долларов.

«Правительство Украины запрашивает разрешение на закупку оборудования и услуг для поддержки своих самолетов F-16», — говорится в сообщении DSCA.

Сюда входят модификации и модернизации устройств, обучение персонала по эксплуатации и техническому обслуживанию, запасные части, программное обеспечение и т. д.

DSCA подчеркивает, что это соглашение «соответствует вкладу международной коалиции в создание украинской программы F-16 и общую модернизацию украинских военно-воздушных сил».

Следует отметить, что в этом потенциальном контракте, как ожидается, примут участие Valiant Integrated Services, компания по обучению и моделированию, компания по предоставлению услуг безопасности и обороны Top Aces, а также Lockheed Martin, Pratt and Whitney и BAE Systems.

Однако США уже поставляют на Украину запасные части для F-16. В последние дни в социальных сетях распространяются фотографии, на которых запечатлена погрузка F-16 на украинский транспортный самолет Ан-124 в аэропорту Тусона, штат Аризона.





На опубликованных фотографиях видны два упакованных в термоусадочную пленку истребителя F-16 со снятыми вертикальными стабилизаторами, двигателями, носовыми обтекателями и крыльями, которые загружаются в самолет «Антонов».

Представитель ВВС США подтвердил специализированному сайту The War Zone, что это действительно списанные F-16, которые должны были быть переданы ВВС Украины, чтобы они могли иметь запасные части. Эти самолеты больше не в состоянии летать. Важно отметить, что у них отсутствуют такие важные компоненты, как двигатель и радар.

«Их невозможно восстановить для оперативного использования», — сказал представитель ВВС США.







