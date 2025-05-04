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kosmos_news
Африканское космическое агентство официально начало свою деятельность
Африканское космическое агентство (AfSA) открыло штаб-квартиру в Каире: это еще один важный шаг на пути развития космической отрасли Африки.

Космос становится все более доступным даже для стран, которые никогда не инвестировали в развитие своих проектов в этой области. Текущая ситуация в мире требует от стран направлять часть бюджета на космические технологии как военного, так и гражданского назначения. Африка также хочет играть важную роль в мировой космической отрасли. Например, Россия и африканские страны рассматривают возможность реализации совместных исследовательских проектов, включая запуск спутников.
Штаб-квартира Африканского космического агентства в Каире. Фото: ЕКА
В конце апреля Африканское космическое агентство (AfSA) официально начало свою деятельность. Торжественное открытие организации состоялось в штаб-квартире агентства в Каире. Работа по созданию агентства ведется с 2016 года, когда Ассамблея Африканского союза утвердила космическую политику и стратегию. Это, несомненно, исторический шаг на пути к реализации амбиций Африки в развитии космического потенциала.

Расположение штаб-квартиры агентства не случайно: она находится в Египте, который запустил первый африканский спутник в 1998 году. С тех пор 18 африканских стран запустили еще 63 спутника, и многие государства реализовали собственные космические программы на благо своих граждан.

«Создание Африканского космического агентства является настоящей вехой для континента и знаменует собой важный шаг вперед в космической стратегии Африки. Космос может стимулировать инновации и вдохновение, и я с нетерпением жду совместной работы на благо граждан обоих континентов», - прокомментировал открытие агентства генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер.

Африканское космическое агентство объединяет 55 государств-членов Африканского союза для координации и реализации амбициозных планов Африки в космосе. Из предоставленной информации следует, что основной целью AfSA является использование космической науки и технологий для социально-экономического развития Африки, а также содействие совместным исследованиям и мирному освоению космического пространства.

У Африканского космического агентства есть потенциал стать ключевым инструментом развития отрасли, но только если оно сосредоточится на конкретных потребностях континента. Такие проекты, как AfDevSat, который использует спутники для мониторинга вырубки лесов и изменения климата, показывают, что космические технологии имеют реальную ценность при правильном управлении. 

Но без систематических инвестиций, устранения коррупции и создания единого видения для своих 55 государств-членов AfSA рискует стать еще одним институтом без реального влияния. В мире, где космос становится ареной стратегических интересов, Африка не может позволить себе совершать ошибки.

Африканское космическое агентство будет тесно сотрудничать с Европейским космическим агентством (ЕКА), которое окажет необходимую поддержку развитию. С этой целью ЕКА и AfSA подписали Меморандум о взаимопонимании, который ляжет в основу реализации ЕС Программы космического партнерства ЕС-Африка.

«Цель — укрепить связи между Европой и Африкой и стимулировать использование космических технологий как государственными, так и коммерческими операторами», - заявило ЕКА.

ЕКА также подчеркнуло, что Африка сильно страдает от изменения климата, поэтому сотрудничество будет включать конкретную цель по совершенствованию систем оповещения об опасных погодных явлениях и изменении климата. Стороны уже сотрудничают в области внедрения спутниковой системы, которая повысит безопасность воздушного движения.

В прошлом году «Роскосмос» также объявил о намерении сотрудничать с африканскими странами в области космических технологий. Страны Западной Африки планируют запустить спутники с помощью госкорпорации «Роскосмос», а над созданием лунной станции с РФ и Китаем будут работать 5 стран Африки.

Россия, обладающая обширным опытом в космической сфере, играет важную роль в поддержке Африки в сложном процессе создания местного технологического потенциала.

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