Паром работает на 250-тонных аккумуляторных батареях, которые заряжаются через наземные зарядные станции в гавани. В самом большом в мире пароме длиной 130 метров могут поместиться тысячи пассажиров и сотни транспортных средств.

Предполагалось, что это судно под названием «China Zorrilla» не будет иметь электропривода, а будет работать на сжиженном газе. Первоначальные планы по строительству 130-метрового парома в конечном итоге не осуществились. Конструкторы изменили свое решение и разработали новый тип алюминиевого судна с электродвижением (способ приведения судна в движение вращением гребного винта с помощью электродвигателей).

Судно будет курсировать между Аргентиной и Уругваем. Фото: Incat

В результате получился крупнейший в мире электрический паром, который был недавно впервые представлен. При этом судно является не только самым большим электропаромом в мире, но и крупнейшим алюминиевым судном.

Гигантскими являются не только размеры парома, способного вместить 2100 пассажиров и 225 транспортных средств, но и его аккумуляторы. Они весят 250 тонн и в совокупности хранят 40 МВт-ч энергии. Это означает, что аккумуляторы могут хранить примерно столько же энергии, сколько 400 электромобилей с самыми эффективными батареями.

Гигантский электрокорабль приводится в движение восемью электродвигателями, которые в свою очередь приводят в действие восемь водометных движителей. Использование другой двигательной установки было бы невозможно из-за небольшой глубины воды на маршруте парома — всего 2,5 м. Эти приводы сопоставимы с приводами гидроциклов, но в гораздо большем масштабе.

Силовая установка произведена финской компанией Wärtsilä и обеспечивает среднюю скорость 25 узлов (около 56 км/ч). По данным компании Wärtsilä, такое сочетание аккумуляторных батарей и двигательной установки является уникальным. Она в четыре раза мощнее систем на других электрических или гибридных судах.

Чтобы построить столь большое судно, производителю Incat пришлось прибегнуть к особо легкой конструкции. Таким образом, электрический паром весит всего лишь треть веса сопоставимого судна. В реализации проекта помог многолетний опыт компании Incat, которая считается лидером в производстве особо легких, но больших алюминиевых кораблей.

Однако паром еще не полностью достроен. Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Осталось доделать внутреннюю часть судна.

«China Zorrilla» будет курсировать между портами Буэнос-Айреса в Аргентине и портом Колония-дель-Сакраменто в Уругвае. Расстояние между ними составляет примерно 56 км. Огромное электрическое судно будет перевозить большое количество людей и автомобилей гораздо более экологичным способом, чем другие паромы.

«China Zorrilla» в настоящее время все еще находится в Австралии на верфи Incat. В пятницу, 2 мая, новый электропаром впервые был показан сотням зрителей.

Длина нового парома составляет 130 метров. Фото: Incat

Как и в случае с самолетами, эксплуатация таких кораблей для дальних перемещений затруднена из-за большого количества потребляемой ими энергии. В качестве альтернативы в будущем планируется использовать гибридные решения и более экологичные виды топлива, такие как E-Methanol (электронный метанол).







