Ракета должна вывести на орбиту в 2026 году капсулу Orion с экипажем, которая совершит облет Луны в рамках лунной программы Artemis.

Инженеры НАСА обнаружили неисправность в одном из четырех двигателей RS-25 на ракете SLS. Его пришлось заменить.

Сегмент ракеты SLS с установленными двигателями RS-25. Фото: НАСА

Впервые об этом сообщил сайт Arstechnica.com со ссылкой на представителя НАСА. Причиной замены двигателя стала утечка гидравлической жидкости из клапана, регулирующего подачу жидкого кислорода. В следующем году ракета SLS (Space Launch System) выведет на орбиту капсулу Orion с экипажем из четырех человек на борту, которая совершит облет Луны в рамках миссии Artemis II.

Двигатели RS-25 были разработаны для американской программы «Спейс шаттл» (Space Shuttle) в 1970-х годах, до первого полета шаттла Columbia в 1981 году. Во время запуска тяга создавалась тремя главными двигателями RS-25 со ступенчатым циклом сгорания, работающими на смеси жидкого водорода и жидкого кислорода, разработанными в Pratt & Whitney Rocketdyne (позднее Aerojet Rocketdyne, в настоящее время L3Harris).

Топливо подавалось из внешнего бака. Тяга одного двигателя на уровне моря составляла около 1800 кН, а в безвоздушном пространстве — 2100 кН. Дополнительную тягу обеспечивали два боковых твердотопливных ускорителя.

На рисунке показана упрощенная конструкция американского космического корабля «Шаттл». Изображение: НАСА

После программы «Спейс шаттл» двигатели RS-25 были модернизированы и установлены на сегментах ракеты SLS. Например, для миссии Artemis II изначально использовалось четыре двигателя с серийными номерами E2047, E2059, E2062 и E2063.

E2047 описывается НАСА как «ветеран» среди двигателей RS-25, принявший участие в 15 миссиях с 1998 года. E2062 и E2063 являются самыми современными, их создание было завершено в 2015 году. Однако E2063 недавно был заменен более старой моделью: двигателем RS-25 с серийным номером E2061, который принимал участие в двух миссиях шаттлов — в 2010 и 2011 годах.

Стоит также отметить, что техники производят замену двигателя, пока сегмент ракеты находится в вертикальном положении, а не в горизонтальном, как это было при установке первых двигателей RS-25 в 2023 году. Представитель НАСА заявило, что изменение не повлияет на график полетов, и миссия Artemis II будет запущена в 2026 году.

Двигатели РС-25 установили на сегменте ракеты SLS в 2023 году. Фото: НАСА

В США уже много месяцев ведутся дискуссии о программе Artemis, ракете SLS и космическом корабле Orion. Они были вызваны ростом затрат и задержками в реализации проектов. После победы Дональда Трампа на выборах произошли политические изменения, в ходе которых Билл Нельсон ушел в отставку с поста администратора НАСА. Его роль займет миллиардер Джаред Айзекман.



