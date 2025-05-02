Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что поиск преемника на пост генерального директора автогиганта уже начался.

Tesla опровергла информацию о том, что совет директоров автопроизводителя обращался в кадровые агентства с целью начать поиск преемника генерального директора Илона Маска. Это «абсолютная ложь», заявила Tesla через несколько часов после публикации статьи. Совет директоров убежден, что Маск может продолжить реализацию планов роста, говорится в заявлении председателя совета директоров Робин Денхолм.







Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники написала, что члены наблюдательного совета Tesla около месяца назад обратились в несколько фирм, специализирующихся на поиске менеджеров. В отчете также говорится, что совет директоров попросил Маска уделять больше времени вопросам Tesla и сообщить об этом публично. Напомним, за последние месяцы были уволены тысячи сотрудников Tesla — в общей сложности более 10% рабочей силы. До увольнений в Tesla работало более 140 000 человек.

Слухи об отставке Маска появились около года назад, после того как команда менеджеров Supercharger (сеть быстрой зарядки электромобилей), один из немногих секторов Tesla, который в настоящее время все еще переживает рост, была полностью распущена Илоном Маском. Это случилось после того, как старший директор по инфраструктуре Supercharger Ребекка Тинуччи отказалась увольнять новых сотрудников. Причина волны увольнений — падение показателей продаж и усиление ценовой войны в секторе электромобилей. Китайский производитель автомобилей BYD, в частности, является одним из крупнейших конкурентов Tesla.

Ребекке Тинуччи пришлось уволить от 15 до 20 процентов своей команды. Она не хотела расставаться с еще большим количеством сотрудников. Илон Маск объявил, что распустит команду менеджеров Tesla Supercharger, состоящую из 500 человек. Потом он отменил свое решение и вернул некоторых членов команды.

Сообщается, что в США 60% систем быстрой зарядки принадлежат компании Tesla; подразделение получило государственное финансирование в размере пяти миллиардов долларов.

Такой подход привел к ряду проблем: крупные производители автомобилей, такие как General Motors, Ford и Mercedes Benz, которые полагались на технологию зарядки Tesla, начали испытывать проблемы. Инвесторы и партнеры также были расстроены упразднением подразделения Supercharger.

Как подозревает Business Insider, реакция заинтересованных сторон была, по крайней мере частично, решающей для того, чтобы Маск отменил свое решение относительно команды Supercharge. Он заверил инвесторов, что сеть Tesla Supercharger не исчезнет. Tesla имеет определенные обязательства перед правительством США посредством финансовых субсидий, предоставляемых правительством. По официальной информации автогиганта, в настоящее время во всем мире насчитывается более 50 000 зарядных станций Tesla.

Первой реакцией Маска на сообщение сотрудников Wall Street Journal было заявление о том, что издание дискредитирует журналистику.

Маск стоит у руля Tesla уже около двух десятилетий и считается движущей силой роста компании. «Tesla — это Маск, а Маск — это Tesla», — написал недавно отраслевой аналитик Дэн Айвс из финансовой компании Wedbush.

Сама газета Wall Street Journal ограничила раскрытие информации. Месяц назад Маск подвергся все большей критике со стороны инвесторов за то, что проводил много времени в Вашингтоне, пытаясь сократить расходы президента США Дональда Трампа. Однако на прошлой неделе он объявил, что в значительной степени откажется от своей роли в администрации Трампа и сосредоточится больше на проблемах Tesla.





