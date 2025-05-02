В настоящее время ведутся переговоры по улучшению функционирования вооруженных сил страны.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Нидерландов обратился ко всем военным структурам и призвал к ускоренному повышению оперативной готовности.







Онно Айхельсхайм отметил растущую угрозу со стороны России. Нидерланды планируют нарастить свой оборонный потенциал, чтобы эффективно защитить страну в случае возможного конфликта.

Айхельсхайм призывает всех военнослужащих активно поддержать процесс готовности, индивидуально оценив свои возможности, состояние здоровья и готовность к возможному развертыванию вооруженных сил.

В рамках мер по повышению готовности Айхельсхайм объявил, что по возможности Вооруженные силы Нидерландов будут стремиться закупать оборудование у одного поставщика. Приоритетными закупками станут «беспилотники, системы противодействия беспилотникам, средства связи, маскировочные сети и стратегический морской транспорт». Также принято решение об ускорении темпов пополнения запасов обмундирования, оружия, боевых пайков и медикаментов.

Айхельсхайм подчеркнул, что в настоящее время ведутся переговоры по улучшению функционирования вооруженных сил. Они касаются, в частности, вопросов охраны окружающей среды, стандарты которой должны быть адаптированы к нуждам военных.

Важным аспектом для голландских вооруженных сил также станет «ускорение деятельности, касающейся военной инфраструктуры и недвижимости». Инвестиции могут пойти на строительство или модернизацию казарм, баз, складов, учебных полигонов или аэропортов. Если Нидерланды планируют приобрести стратегические морские транспортные активы, инвестиции, скорее всего, будут направлены на расширение и модернизацию портов.

В интервью Nederlandse Publieke Omroep Айхельсхайм подчеркнул, что в Гааге стремятся создать соответствующие условия, которые позволят реализовать запланированное повышение готовности. Для солдат это будет означать интенсивную подготовку. Министр обороны подчеркнул, что решение об ускорении готовности направлено не только на подготовку страны к возможному конфликту, но и на сдерживание потенциального противника от начала военных действий.