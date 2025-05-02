Он считает, что диплом не важен для карьеры. Сам Марк Цукерберг учился в элитном Гарвардском университете, но бросил обучение.

Марк Цукерберг — один из самых богатых людей в мире и руководитель американской транснациональной холдинговой компании, одной из самых влиятельных технологических организаций нашего времени. Цукерберг заложил основу этого проекта, когда учился в элитном Гарвардском университете и основал там свою знаменитую соцсеть в 2004 году (тогда это была платформа только для студентов).







Таким образом, можно сказать, что поступление в колледж стало чрезвычайно важным шагом в карьере Цукерберга. Тем не менее, он сомневается, что высшее образование действительно готовит человека к трудовой жизни (под трудовой жизнью понимают жизнедеятельность человека в рабочее время).

В интервью на этой неделе Цукерберг раскритиковал навыки, которым учат в ходе обучения, а также высокие долги, которые многие американские студенты должны впоследствии выплачивать за свое образование.

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«Я не уверен, что колледж готовит людей к той работе, которую им приходится выполнять сегодня», — сказал Цукерберг в 90-минутном интервью Тео Вону.

Цукерберг видит необходимость в индивидуальном подходе, особенно в связи с высокой платой за обучение, характерной для США. Он сомневается, что приобретенные навыки стоят потенциальной «горы долгов».

В этом контексте издание Business Insider ссылается на исследование, согласно которому американские студенты берут в среднем около 30 000 долларов в долг за свое академическое образование. Как отмечает Цукерберг, это не самая лучшая отправная точка для выхода на рынок труда. Если взглянуть на текущую экономическую ситуацию и рынок труда, то проблема усугубляется.

По словам миллиардера, изменение мышления уже можно наблюдать.

«Было своего рода табу говорить о том, что, возможно, не всем нужно учиться в колледже, потому что есть множество профессий, где это не требуется. Но я думаю, что сейчас больше людей, вероятно, которые разделяют это мнение, чем 10 лет назад», — говорит бывший студент Гарварда.

Сам Цукерберг бросил колледж в 2005 году на втором курсе, чтобы полностью сосредоточиться на развитии своей социальной сети. Даже тогда предприниматель, вероятно, не видел особых преимуществ в академическом образовании.

Однако Цукерберг ценит другие аспекты студенческой жизни, отмечая, что социальный опыт очень важен для многих молодых людей, которые впервые уезжают из дома, чтобы поступить в колледж. Во время учебы он познакомился со своей нынешней женой Присциллой и многими другими будущими коллегами.



