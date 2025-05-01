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kosmos_news
Криптоэксперт Артур Хэйес предсказал цену биткоина в $1 млн к 2028 году
Первая криптовалюта может вырасти до $1 млн к 2028 году, поэтому «пришло время открывать длинные позиции по всем активам», сказал Хэйес.

Криптопредприниматель и эксперт по рынку Артур Хэйес в настоящее время настроен крайне оптимистично — он ясно дал об этом понять во время выступления на конференции Token2049 в Абу-Даби 30 апреля. В своем выступлении он предсказал значительный рост цен на рынке криптовалют в течение следующих нескольких месяцев.


Примечательно, что уже 1 мая биткоин преодолел $96 000 — впервые с февраля — на фоне ажиотажа краткосрочных инвесторов.


«Пришло время открывать длинные позиции», — пояснил Хэйес, отметив, что инвесторы выиграют от значительного роста цен на криптовалютном рынке в будущем. 

Также на конференции Token2049 в Дубае ИТ-директор Maelstrom Артур Хэйес повторил свой бычий прогноз — 1 000 000 долларов за BTC к 2028 году. 

Хэйес не новичок в сфере криптовалют. Он известен как основатель криптовалютной биржи BitMEX и инвестиционной компании Maelstrom. Несмотря на падения рынка в первом квартале, он продолжил придерживаться своего прогноза цены биткоина в 250 000 долларов на 2025 год на фоне неожиданно негативной динамики на рынке криптовалют.

В своей оценке эксперт опирается прежде всего на исторические данные. Хэйес объяснил, почему к 2028 году биткоин сможет легко достичь цены в один миллион долларов США. В 2022 году BTC завершил год на уровне чуть выше 16 000 долларов. За три года крупнейшая криптовалюта смогла увеличить свою рыночную стоимость в шесть раз.

Биткоин впервые торговался выше $100 000 в конце 2024 года и, наконец, достиг своего текущего исторического максимума в $109 000 в январе 2025 года. Если бы BTC снова превысил этот исторический максимум в шесть раз к 2028 году, BTC торговался бы по $654 000.

Однако Хэйес не считает, что биткоин уже достиг своего максимума в этом году: это произойдет только к четвертому кварталу и тогда BTC достигнет уровня от 200 000 до 250 000 долларов.

Согласно расчетам эксперта, шестикратное увеличение этих значений приведет к тому, что цена биткоина значительно превысит отметку в миллион. На самом деле Хэйес ожидает значительно более выраженного роста.

Дело в том, что США и другие крупные экономики мира планируют масштабные расходы, которые будут финансироваться за счет инфляции. По мнению Хэйеса, быстрый рост денежной массы должен привести к взрывному росту цен на криптовалюты. 

«BTC вырос в шесть раз в период с 2022 по 2025 год. Аналогичные или даже лучшие показатели возможны в период с 2025 по 2028 год, поскольку дефицит федерального бюджета увеличивается», — пояснил Хэйес. 


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#криптовалюты #биткоин #прогноз
Источник: theblock.co
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