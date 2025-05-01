Сообщается, что Apple уже инвестировала несколько миллиардов долларов в специальное оборудование, чтобы значительно улучшить дисплей iPhone 17 Pro и Pro Max.

Сообщается, что Apple запланировала новый тип дисплея с антибликовым покрытием для нового поколения iPhone, выход которого ожидается осенью 2025 года. Дисплей должен обладать большей устойчивостью к царапинам и заменить керамический экран своих предшественников, как было объявлено весной 2024 года.







Сообщается, что Apple уже инвестировала несколько миллиардов долларов в оборудование для обновления дисплея, которое предназначено исключительно для версий Pro и Pro Max iPhone 17. По данным источника, на которого ссылается ресурс Macrumors, от этого дизайна дисплея производитель может отказаться.

Это неудивительно, учитывая, что с момента распространения слухов в соцсети Weibo в прошлом году никакой новой информации об этом новшестве не было опубликовано. Вместо этого, как сообщается, у Apple возникли проблемы с производством, особенно с покрытием дисплея.

По данным Macrumors, Apple не смогла нанести покрытие достаточно быстро на устройства.

Возможно, Apple могла бы использовать более простой тип покрытия, чтобы уменьшить блики на дисплее. Или дисплей с нанотекстурой, известный по Mac и iPad Pro, адаптированный для iPhone 17 Pro. Однако вполне возможно, что Apple на какое-то время вообще откажется от такой технологии.

По словам экспертов, в принципе Apple могла бы просто официально анонсировать специальное антибликовое покрытие для будущего поколения iPhone и спокойно усовершенствовать производственный процесс. Для всех поклонников iPhone, которые с нетерпением ждали улучшения дисплея, это, конечно, стало бы большим разочарованием.

Тем временем Samsung представила особый тип материала для покрытия Gorilla Glass Armor для Galaxy S24 Ultra. Стекло должно гарантировать, что блики на дисплее будут уменьшены до 75 процентов. Кроме того, контрастность и цвета должны быть лучше выражены даже в очень ярких условиях.





