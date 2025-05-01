По мнению Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны США, это оружие «улучшит способность Польши противостоять текущим и будущим угрозам».

В августе прошлого года заместитель министра обороны Польши Павел Бейда приветствовал подписание контракта на закупку «нескольких сотен» ракет класса «воздух-воздух» AIM-120C AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles) у американской группы RTX (ранее Raytheon). Стоимость контракта оценивалась в 850 миллионов долларов.







Несколькими месяцами ранее Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны США (DSCA), отвечающее за экспорт американской военной техники, дало положительное заключение о потенциальной продаже 745 ракет AIM-120C-8 AMRAAM Польше на сумму, которая тогда оценивалась в 1,69 миллиарда долларов.

Напомним, что AIM-120C8, разработанная одновременно с более эффективной ракетой AIM-120D3 в рамках программы F3R (Form, Fit, Function Refresh), является самой продвинутой версией AMRAAM, доступной для экспорта.

В любом случае, хотя ракета AIM-120D3 ранее была продана только очень близким союзникам США, включая Австралию, Великобританию и Канаду, Польша вот-вот получит ее.

В своем заключении, опубликованном 29 апреля, DSCA рекомендовала Конгрессу одобрить продажу 400 ракет AIM-120D3 AMRAAM Польше за 1,33 миллиарда долларов.

По мнению DSCA, эта возможная продажа «улучшит способность Польши противостоять текущим и будущим угрозам, предоставив ей ракеты класса «воздух-воздух» для защиты ее сил, сил ее союзников, а также значительно повысит ее вклад в удовлетворение потребностей НАТО».

Технические характеристики AIM-120D3 остаются конфиденциальными. Однако утверждается, что дальность полета составит от 160 до 180 км, что позволит польским ВВС расширить возможности наносить удары на очень далекие расстояния. Ракеты, которые планируется заказать, в принципе должны быть предназначены для самолетов F-35A «Husarz» или даже F-16.

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Стоит отметить, что Польша также намерена приобрести 821 крылатую ракету класса «воздух-земля» AGM-158B-2 JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missiles with Extended Range) с дальностью полета от 800 до 1000 км, а также 232 ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9X Sidewinder Block II.