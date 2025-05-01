Это своего рода аналог российских космических войск. Представители правительства и военных Новой Зеландии говорят специальном формировании, действующем в составе ВВС.

Новая Зеландия планирует принять меры по поддержке своего потенциала космической безопасности. Правовые изменения, которые должны вступить в силу с июля 2025 года, были объявлены Джудит Коллинз, министром обороны в правительстве Новой Зеландии. Целью проекта станет регулирование деятельности операторов наземной космической инфраструктуры, включая их регистрацию, а также сдерживание опасных субъектов.









«В июле вступит в силу новый режим регулирования, который положит конец иностранному вмешательству в инфраструктуру Новой Зеландии, используемую для отслеживания и управления спутниками, мониторинга космоса и передачи данных на спутники и со спутников», — заявила министр Коллинз.

По информации агентства Reuters, поводом для начала работы над правовыми нормами послужил инцидент, произошедший в августе 2024 года, когда государственные органы заметили подозрительную деятельность иностранных субъектов. Утверждается, что эти действия связаны с вмешательством в работу наземной инфраструктуры, которое наносит ущерб интересам Новой Зеландии.

Операторам придется, среди прочего, продемонстрировать эффективные системы безопасности для своих решений. Несколько дней спустя глава Королевских военно-воздушных сил Новой Зеландии и вице-маршал авиации Даррин Уэбб высказался о дальнейших изменениях, заявив в интервью агентству Reuters, что будет создано новое подразделение, занимающееся вопросами космической безопасности. С 1 июля «космическая эскадрилья» Новой Зеландии будет состоять из 15 человек.

Формирование, действующее в составе ВВС Новой Зеландии, будет небольшим, но это только начало, и его цель — продемонстрировать растущую приверженность страны обеспечению космической безопасности. Официальное название органа — «Эскадрилья номер 62».

Уэбб сказал, что в настоящее время в ВВС есть группа, сосредоточенная на этом проекте, но этот шаг призван формализовать акт и символизировать приверженность развитию космической отрасли. Уэбб добавил, что в будущем он хотел бы, чтобы в учениях также участвовали сухопутные войска и флот.

Этот шаг Новой Зеландии, безусловно, будет оценен по достоинству Соединенными Штатами, которые выстраивают сеть альянсов и сотрудничества в Тихоокеанском регионе в ответ на амбиции Китая. В декабре 2024 года Космические силы США разместили подразделение в Японии на авиабазе Йокота. В 2022 году подразделение в Южной Корее было официально открыто. Австралия, ключевой союзник США в регионе, также развивает собственную инфраструктуру, о чем свидетельствует создание в 2022 году Космического командования обороны.

В апреле 2025 года Новая Зеландия присоединилась к международной инициативе «Олимпийский защитник», целью которой является укрепление международного сотрудничества в обеспечении космической безопасности. В проекте участвуют США, Великобритания, Германия, Франция, Канада и Австралия.





