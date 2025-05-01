Речь идет о продаже греческой армии 280 новых БМП VBCI Philoctetes и 88 подержанных БМП VBCI из резерва французской армии; они будут модернизированы.

В настоящее время французская армия располагает 628 боевыми бронированными машинами пехоты VBCI, которые, судя по отзывам, полученным ими после развертывания в Афганистане и Мали, хорошо зарекомендовали себя на местных театрах военных действий.







Эта 28-тонная колесная машина 8x8, способная перевозить до девяти экипированных пехотинцев, вооружена 25-мм пушкой и 12,7-мм пулеметом. Благодаря рядному 6-цилиндровому турбодизельному двигателю Volvo D12 мощностью 550 л.с. машина может развивать максимальную скорость 100 км/ч.

При этом не исключено, что французская армия будет вынуждена расстаться как минимум с 88 экземплярами. Уже год переговоры между Парижем и Афинами сосредоточены на продаже бывших в употреблении VBCI при условии заказа VBCI «Philoctète», новой версии, предлагаемой греческой армии KNDS France (бывшей Nexter) с 2021 года.

Рассматривая модернизацию бронетранспортеров М113 американского производства в рамках предложения концорциума Rafael-METKA, греческий генеральный штаб проявил интерес к предложению KNDS France. Об этом сообщает сайт OnAlert 30 апреля.

«Конкретно, предложение касается продажи греческой армии 280 новых VBCI Philoctetes и 88 подержанных VBCI, которые взяты из резерва французской армии и будут модернизированы», — поясняет OnAlert.

Кроме того, в сделку также входят поставка боеприпасов и оперативное обслуживание. Для KNDS France греческий заказ станет первой экспортной продажей VBCI, поскольку переговоры с Катаром (о поставке 490 единиц) не увенчались успехом.

Ранее компания Rheinmetall предложила Афинам KF-41 Lynx. Поэтому KNDS France в начале месяца сформировала партнерство с группой METLEN Energy & Metals с целью возможного производства VBCI «Philoctetes» в Греции.

«Этот эксклюзивный альянс приведет к передаче ноу-хау в области алюминиевой брони и локальному производству сварной конструкции VBCI Mk2», — пояснила KNDS France в пресс-релизе.

Напомним, что названный в честь героя Троянской войны Филоктета, БМП VBCI «Philoctetes» оснащена дистанционно управляемой башней с пушкой 40 CTAS (идентичной той, что установлена на бронированной разведывательно-боевой машине Jaguar) и может стрелять противотанковыми ракетами Akeron MP. БМП тяжелее VBCI Mk1 и имеет более мощный двигатель (600 л.с.).