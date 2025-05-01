Немецкая и американская оборонные компании надеются «укрепить оборонную промышленность и создать рабочие места как в Соединенных Штатах, так и в Европе».

В 2023 году, после подписания меморандума о проекте по созданию интегрированной производственной линии для фюзеляжа истребителя-бомбардировщика F-35 в Германии, компании Rheinmetall и Lockheed Martin начали сотрудничество с целью разработки «индивидуальных решений» для глубоких ударов по наземным целям на базе реактивной системы залпового огня M142 HIMARS.







«Для нас это стратегически важное соглашение, поскольку сочетание проверенных решений и обширных ноу-хау Lockheed Martin с опытом Rheinmetall в производстве и выпуске продукции открывает уникальные возможности для обеих сторон», — сказал Армин Паппергер, генеральный директор немецкой компании.

Основной целью этого сотрудничества было предложить Бундесверу решение для обновления его возможностей нанесения ударов по наземным целям на большой дальности, а именно GMARS (глобальная мобильная артиллерийская ракетная система), усовершенствованную версию M142 HIMARS. Однако Министерство обороны Германии в конечном итоге выбрало Euro-PULS (многоцелевую универсальную пусковую систему) от консорциума, сформированного KNDS Deutschland и Elbit Systems.

Однако эта неудача не помешало партнерству Rheinmetall и Lockheed Martin, которые присматриваются к европейскому рынку. В марте два производителя организовали «саммит», на котором собрались «военные лидеры, промышленные эксперты и специалисты в области обороны» из четырнадцати стран для продвижения своей системы GMARS. Одной из ее особенностей является то, что она оснащена двумя различными модулями, позволяющими ей запускать ракеты ATACMS и/или ракеты Precision Strike Missiles (PrSM, с дальностью полета 499 км).

Это сотрудничество будет укрепляться благодаря подписанию двумя группами нового меморандума о взаимопонимании с целью создания в Германии «европейского центра передового опыта». Центр сосредоточится на производстве управляемых ракет класса «земля-земля».



Под руководством Rheinmetall, этот «центр передового опыта», который планируется распространить и на другие европейские страны, должен сосредоточиться на производстве ракет М270 и тактических баллистических ракет MGM-140 ATACMS.