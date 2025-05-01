Википедия утверждает, что будет использовать ИИ, но не для замены людей.

Фонд Викимедиа 30 апреля опубликовал свою новую стратегию в области ИИ, которая задает четкий курс на использование искусственного интеллекта в экосистеме Википедии. Вопреки некоторым ожиданиям, сообщество волонтеров/авторов останется в центре проекта — Википедия не будет полностью заменена ИИ.



Новая стратегия фокусируется на четырех основных областях, в которых ИИ будет поддерживать работу редакторов Википедии:

Поддержка модерации: рабочие процессы, поддерживаемые ИИ, предназначены для автоматизации задач по обеспечению качества статей, особенно в свете растущего объема дезинформации в интернете

Повышение эффективности работы редакторов: улучшенная находимость информации должна дать авторам больше времени для обсуждения контента, оценки и достижения консенсуса

Межъязыковое сотрудничество: автоматизированный перевод и адаптация общих тем призваны продвигать разные точки зрения и обогащать контент на менее распространенных языках

Улучшение процесса адаптации новых авторов: ИИ будет способствовать обучению и поддержке новых участников Википедии с помощью автоматизированной помощи.

Фонд Викимедиа установил четкие границы:

Не будет замены редакторов-людей: человеческое суждение и совместное принятие решений остаются в приоритете

Отсутствие независимого производства контента с использованием ИИ: Википедия не будет полагаться на полностью автоматически генерируемый контент, как это происходит на некоторых коммерческих платформах

Отсутствие контроля через закрытые системы ИИ: Фонд отдает приоритет ИИ с открытым исходным кодом

Реализация новой стратегии следует четким принципам:

Подход, ориентированный на человека, который сохраняет независимость принятия решений редакторами

Приоритет открытых технологий

Акцент на упрощении работы и освобождении редакторов от технических препятствий

Прозрачность всех разработок, связанных с ИИ

Дифференцированный подход к разным языкам

Первоначально эта стратегия будет применяться с июля 2025 года по июнь 2028 года, но затем её планируется ежегодно пересматривать и корректировать по мере необходимости с учетом изменений в динамичной сфере ИИ.