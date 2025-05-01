Фонд Викимедиа 30 апреля опубликовал свою новую стратегию в области ИИ, которая задает четкий курс на использование искусственного интеллекта в экосистеме Википедии. Вопреки некоторым ожиданиям, сообщество волонтеров/авторов останется в центре проекта — Википедия не будет полностью заменена ИИ.
Новая стратегия фокусируется на четырех основных областях, в которых ИИ будет поддерживать работу редакторов Википедии:
- Поддержка модерации: рабочие процессы, поддерживаемые ИИ, предназначены для автоматизации задач по обеспечению качества статей, особенно в свете растущего объема дезинформации в интернете
- Повышение эффективности работы редакторов: улучшенная находимость информации должна дать авторам больше времени для обсуждения контента, оценки и достижения консенсуса
- Межъязыковое сотрудничество: автоматизированный перевод и адаптация общих тем призваны продвигать разные точки зрения и обогащать контент на менее распространенных языках
- Улучшение процесса адаптации новых авторов: ИИ будет способствовать обучению и поддержке новых участников Википедии с помощью автоматизированной помощи.
Фонд Викимедиа установил четкие границы:
- Не будет замены редакторов-людей: человеческое суждение и совместное принятие решений остаются в приоритете
- Отсутствие независимого производства контента с использованием ИИ: Википедия не будет полагаться на полностью автоматически генерируемый контент, как это происходит на некоторых коммерческих платформах
- Отсутствие контроля через закрытые системы ИИ: Фонд отдает приоритет ИИ с открытым исходным кодом
Реализация новой стратегии следует четким принципам:
- Подход, ориентированный на человека, который сохраняет независимость принятия решений редакторами
- Приоритет открытых технологий
- Акцент на упрощении работы и освобождении редакторов от технических препятствий
- Прозрачность всех разработок, связанных с ИИ
- Дифференцированный подход к разным языкам
Первоначально эта стратегия будет применяться с июля 2025 года по июнь 2028 года, но затем её планируется ежегодно пересматривать и корректировать по мере необходимости с учетом изменений в динамичной сфере ИИ.