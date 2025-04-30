Система управления в космосе предназначена для предотвращения столкновений спутников и обеспечения скоординированного взаимодействия.

В космос запускается всё больше спутников. Чтобы предотвратить переполненность аппаратов в космосе и столкновение спутников, в стране планируют создать систему управления перемещением таких объектов, сообщает South China Morning Post (SCMP).







«Наши расчеты показывают, что на низкой околоземной орбите может находиться около 100 000 спутников», — говорит Мэн Линцзе, директор Центра наблюдения за Землей и данных Китайского национального космического управления (CNSA).

Для обеспечения устойчивости космических миссий CNSA намерено использовать систему управления перемещением космических аппаратов для лучшей организации размещения и эксплуатации спутников.

По словам Мэн, первым шагом станет перенос опыта государственных компаний в коммерческий сектор. После этого нужно будет поработать над обеспечением быстрых и гибких запусков.

«После того, как спутники окажутся на орбите, нам необходимо предотвратить столкновения, обеспечить скоординированные услуги между аппаратами и обеспечить безопасное сотрудничество со спутниками международных поставщиков», — говорит Мэн.

Правительство Китая поддерживает сектор коммерческой космонавтики. Там разрабатывается несколько крупных спутниковых группировок. По данным SCMP, в Китае действуют, строятся или планируются ввести в эксплуатацию 58 заводов. Страна могла бы производить 5000 спутников в год.

Например, CNSA хочет открыть доступ к важным национальным испытательным центрам. До сих пор они были доступны только государственным проектам. Они также хотят создать испытательные среды для проверки высокорисковых космических проектов. Тесты проведут государственные организации. Результаты затем будут также предоставлены коммерческим компаниям.

Известно, что Китайская спутниковая сеть «Цзилинь-1» уже используется для наблюдения за Землей. Более 100 спутников оснащены специальными камерами, которые позволяют делать снимки высокого разрешения на высокой скорости и отправлять их на Землю. Американские военные все больше обеспокоены этими особыми возможностями. Пентагон опасается, что «Цзилинь-1» может быть использован и в военных целях.

Больше всего спутников у США и Китая — более 8000 из них в настоящее время находятся на орбите. Однако американские спутники в основном имеют другую «специализацию» — большинство из них относятся к спутниковой сети Starlink, то есть являются интернет-спутниками.







