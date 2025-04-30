Существует три различных модели Acticycle. Самые быстрые из них развивают скорость до 45 км/ч.

Французский стартап Acticycle разработал электровелосипед, который больше похож на мини-автомобиль или скорее рикшу (вид транспорта, особенно распространённый в Восточной и Южной Азии, в виде повозки, которая, как правило, рассчитана на одного или двух человек), чем на велосипед. У него, разумеется, есть педали, он имеет 4 колеса, 2 сиденья и развивает скорость до 45 км/ч.



Фото: ActicycleЭлектровелосипед доступен в трех версиях. Конструкция состоит из алюминиевой рамы, двух сидений и крыши, а также ветрового стекла из поликарбоната. Также имеется запираемый багажник объемом 170 литров.

Фото: Acticycle

В основе первого французского электровелосипеда такого типа является 250-ваттный среднемоторный двигатель от Valeo, который с помощью электроусилителя развивает максимальную скорость 25 км/ч. Другая модель имеет мощность 750 Вт и, как утверждается, способна развивать скорость до 45 км/ч.

Третий вариант Acticycle вообще не требует вращения педалей — цепной привод полностью отсутствует, то есть это скорее квадроцикл. Эта модель оснащена двумя двигателями LMX, которые генерируют 4000 Вт и приводят в движение задние колеса. Он также развивает скорость 45 км/ч, но имеет более высокий крутящий момент. Это означает, что транспортное средство может преодолевать уклоны до 20 процентов.

Сообщается, что при полностью заряженной литий-ионной батарее напряжением 48 В первая модель Acticycle сможет проехать 70 км. Батареи съемные, и если запаса хода недостаточно, можно добавить вторую батарею, чтобы удвоить соответствующий диапазон.

Все три модели транспортных средств оснащены комплексной системой освещения, шинами Schwalbe размером 20 x 2,35 дюйма, гидравлическими дисковыми тормозами спереди и сзади, а также двумя боковыми зеркалами спереди.

В Acticycle достаточно места для двух человек: водитель сидит спереди, а пассажир может разместиться сзади. Однако вес пассажиров и загруженного багажа не должен превышать 300 кг.

Фото: Acticycle

Базовая версия мощностью 250 Вт обойдется в 11 900 евро, при заказе требуется внести депозит в размере не менее 1190 евро. Версия мощностью 750 Вт обойдется в 12 900 евро, а версия без педалей — в 14 400 евро. Модели уже доступны для предварительного заказа и будут доставлены через 6 месяцев.