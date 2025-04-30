Свои собственные системы ПВО Румыния ранее передала Украине.

Государственный департамент США одобрил продажу Румынии зенитной системы Patriot, сообщает портал Opex360. Ракетный комплекс заменит систему, предоставленную Украине в рамках поддержки.







28 апреля Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны США (DSCA) опубликовало уведомление, в котором одобрило продажу системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot на максимальную сумму в 280 миллионов долларов. Еще в 2017 году Румыния подтвердила покупку семи систем ПВО Patriot у американской группы RTX (бывшая Raytheon) за 3,9 миллиарда долларов. Первый из четырех поставленных экземпляров был введен в эксплуатацию только в ноябре 2023 года.

Однако в мае 2024 года в ответ на просьбы Украины бывший президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что открыт для идеи передачи одной из этих систем Patriot Киеву.





«Я должен обсудить это с Высшим советом обороны, чтобы понять, что мы можем предложить и что можем получить взамен, потому что недопустимо оставлять Румынию без противовоздушной обороны», — заявил он тогда.

Очевидно, не могло быть и речи о том, чтобы Бухарест расстался со своим единственным исправным ракетным комплексом Patriot (который в конечном итоге был отправлен на Украину) и не заменил его новой системой ПВО.

В любом случае, в октябре прошлого года Министерство обороны Румынии подтвердило, что одна из систем Patriot была поставлена Украине.

Полгода спустя Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны (DSCA), которое курирует экспорт американской военной техники, рекомендовало Конгрессу одобрить потенциальную продажу системы Patriot Румынии примерно за 280 миллионов долларов.

Этот потенциальный контракт включает поставку радара AN/MPQ-65 3+, станции управления AN/MSQ-132, двух пусковых установок M903 и силовую установку. Проще говоря, речь идет о замене комплекса Patriot, переданного Украине.

Финансирование этого приобретения будет частично обеспечено Норвегией, которая пообещала Бухаресту финансовую помощь в размере 127 миллионов долларов, а также Швецией (в размере 27 миллионов долларов). Оставшуюся сумму должны выплатить Соединенные Штаты.

В январе компания RTX объявила, что Пентагон заключил с ней контракт на сумму 946 миллионов долларов «на поставку систем Patriot в Румынию».