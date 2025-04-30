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kosmos_news
Opex360: США разрешили Румынии приобрести новую систему ПВО Patriot
Свои собственные системы ПВО Румыния ранее передала Украине.

Государственный департамент США одобрил продажу Румынии зенитной системы Patriot, сообщает портал Opex360. Ракетный комплекс заменит систему, предоставленную Украине в рамках поддержки.


28 апреля Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны США (DSCA) опубликовало уведомление, в котором одобрило продажу системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot на максимальную сумму в 280 миллионов долларов. Еще в 2017 году Румыния подтвердила покупку семи систем ПВО Patriot у американской группы RTX (бывшая Raytheon) за 3,9 миллиарда долларов. Первый из четырех поставленных экземпляров был введен в эксплуатацию только в ноябре 2023 года. 

Однако в мае 2024 года в ответ на просьбы Украины бывший президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что открыт для идеи передачи одной из этих систем Patriot Киеву. 


«Я должен обсудить это с Высшим советом обороны, чтобы понять, что мы можем предложить и что можем получить взамен, потому что недопустимо оставлять Румынию без противовоздушной обороны», — заявил он тогда.

Очевидно, не могло быть и речи о том, чтобы Бухарест расстался со своим единственным исправным ракетным комплексом Patriot (который в конечном итоге был отправлен на Украину) и не заменил его новой системой ПВО.

В любом случае, в октябре прошлого года Министерство обороны Румынии подтвердило, что одна из систем Patriot была поставлена Украине.

Полгода спустя Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны (DSCA), которое курирует экспорт американской военной техники, рекомендовало Конгрессу одобрить потенциальную продажу системы Patriot Румынии примерно за 280 миллионов долларов.

Этот потенциальный контракт включает поставку радара AN/MPQ-65 3+, станции управления AN/MSQ-132, двух пусковых установок M903 и силовую установку. Проще говоря, речь идет о замене комплекса Patriot, переданного Украине.

Финансирование этого приобретения будет частично обеспечено Норвегией, которая пообещала Бухаресту финансовую помощь в размере 127 миллионов долларов, а также Швецией (в размере 27 миллионов долларов). Оставшуюся сумму должны выплатить Соединенные Штаты.

В январе компания RTX объявила, что Пентагон заключил с ней контракт на сумму 946 миллионов долларов «на поставку систем Patriot в Румынию».

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#сша #оружие #пво #patriot #румыния
Источник: opex360.com
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